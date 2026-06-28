Czy w kampanii wyborczej próbowano otruć Karola Nawrockiego?

Wrócimy do sprawy Szpitala Południowego. Czy afera z lekarzem-milionerem pogrąży Koalicję Obywatelską? Jak zreformować system ochrony zdrowia i czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie? Czy powinien zostać wprowadzony maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy? Ewidencja czasu pracy lekarzy? Czy PiS popiera wprowadzenie zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach?
Czy Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego dostało pozwolenie od partii na organizację swojego festiwalu w Warszawie? Czy prezes Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek dostali zaproszenie? Czy w PiS będzie się teraz toczyć rywalizacja nie tylko na stowarzyszenia, ale także na festiwale? M.in. te tematy poruszymy w rozmowie z Januszem Cieszyńskim.
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video