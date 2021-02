"Hejter" Jana Komasy i "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta nie otrzymały nominacji do Złotego Globu dla najlepszego filmu zagranicznego. O statuetkę w tej kategorii powalczą m.in. "Na rauszu" Thomasa Vinterberga i "My dwie" Filippo Meneghettiego.

Nominacje w najważniejszych kategoriach ogłosiły w Los Angeles aktorki Sarah Jessica Parker i Taraji Penda Henson. W kategorii najlepszy film zagraniczny o statuetkę rywalizować będą:

"Na rauszu" Thomasa Vinterberga

"Życie przed sobą" Edoardo Pontiego

"Minari" Lee Isaaca Chunga

"Płacząca kobieta" Jayro Bustamantego

"My dwie" Filippo Meneghettiego.



Nominacji nie otrzymała "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy. Najnowszy film twórcy nominowanego w ub.r. do Oscara "Bożego Ciała" opowiada o pochodzącym z biednej rodziny studencie prawa, który zostaje wyrzucony z uczelni i zataja ten fakt przed pomagającymi mu finansowo zamożnymi znajomymi. Kłamstwo wychodzi w końcu na jaw, znajomi tracą zaufanie do chłopaka, a on postanawia się na nich zemścić. Kiedy dostaje pracę w agencji reklamowej i zyskuje dostęp do najnowszego sprzętu, zaczyna ich podsłuchiwać. Tytułową rolę zagrał Maciej Musiałowski. Obok niego w obsadzie znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Vanessa Aleksander.



Z wyścigu o Złoty Glob odpadł również polski kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. To opowieść o mieszkającym w Polsce Ukraińcu, który - pracując jako masażysta - odwiedza aspirujących do klasy średniej mieszkańców podwarszawskich miejscowości i zostaje wtajemniczony w ich problemy i obawy. Występują w niej m.in. Alec Utgoff, Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska i Weronika Rosati.



Do Złotych Globów zgłoszony był również czeski kandydat do Oscara "Szarlatan" Agnieszki Holland. Także on nie dostał nominacji. Film został zainspirowany życiorysem czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska (w tej roli Ivan Trojan), u którego leczyli się m.in. pierwszy prezydent Czechosłowacji Tomas Masaryk, kompozytor Josef Bohuslav Foerster oraz komunistyczny działacz, powojenny prezydent Czechosłowacji Antonín Zápotocký.



W tym roku Złote Globy, jedne z najważniejszych wyróżnień w świecie filmu i telewizji, zostaną wręczone po raz 78. Laureatów poznamy 28 lutego podczas wirtualnej gali, która odbędzie się w Los Angeles.