Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w Mielcu, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku. "Zbiegły się wybory i to jest niewykonalne, żeby przeprowadzić na raz wybory samorządowe i parlamentarne. To mówi PKW i to mówią także wszyscy szefowie finansów partyjnych" – tłumaczył.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że niektórzy chcieli przedłużyć kadencję samorządów o rok, ale prezydent Andrzej Duda uznał, że należy to zrobić o pół roku.

Ponieważ jego podpis jest tutaj konieczny, to zdecydowało i nasz postulat, projekt ustawy będzie o pół roku - oświadczył były premier. Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 r.) Nie da się na raz rozliczyć z obydwu tych wyborów - przekonywał w Mielcu Jarosław Kaczyński.