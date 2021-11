Można już wynająć apartament Carrie Bradshaw w Nowym Jorku. Jest tam mnóstwo przedmiotów związanych z bohaterką kultowego serialu "Seks w wielkim mieście", którą gra Sarah Jessica Parker. "Koniecznie zajrzyjcie do garderoby, spróbujcie coś napisać i nie zapomnijcie o Cosmo" - napisała w swoich mediach społecznościowych aktorka.

12 i 13 listopada ci, którym uda się zarezerwować pobyt w mieszkaniu Carrie, będą mogli poczuć się, jak jedna z głównych bohaterek serialu. W mieszkaniu znalazł się m.in fotel podarowany Carrie przez jej chłopaka Aidana. Jest też laptop, na którym serialowa bohaterka pisała swoje teksty. Na stolikach leżą stosy magazynów "Vogue".

Fani serialu wiedzą jednak, że najważniejszym miejscem w mieszkaniu Carrie Bradshaw jest jej garderoba, nie inaczej jest i w tym przypadku. Organizatorzy, czyli Warner Bros., Airbnb oraz Sarah Jessica Parker, podkreślają, że przyłożyli szczególną wagę do wyposażenia niepowtarzalnej i oryginalnej szafy serialowej felietonistki i pisarki. Są w niej m.in jej wyjątkowe buty. Goście mogą liczyć na ciepłe, wirtualne powitanie przez aktorkę. Sarah Jessica Parker ma im zdradzić, gdzie w okolicy można spróbować najlepszego Cosmo, a gdzie zamówić wyborną chińszczyznę.

Fani już nie mogą doczekać się nowej odsłony serialu. Jest już prawie gotowy, nosi tytuł "And Just Like That" - "I tak po prostu". Premiera w grudniu na platformie HBO Max.

Sarah Jessica Parker w najnowszym wywiadzie dla amerykańskiej edycji "Vogue'a" opowiedziała m.in o kontynuacji serialu "Seks w wielkim mieście". Zapewnia, że w nowych stylizacjach jej bohaterki wykorzystała stare elementy, które skrupulatnie zbierała przez lata. "Meble, ubrania, dodatki. Wszystko spakowane, posegregowane i opisane zgodnie z porą roku, odcinkiem i sceną. Zachowałam każdą pojedynczą rzecz" - mówi Sarah Jessica Parker. Są tam m.in słynne kobaltowe czółenka od Manolo Blahnika, które podarował jej bohaterce Mr Big prosząc ją o rękę.

Jak zapowiadają twórcy serial "And Just Like That" to będzie opowieść o kobietach po pięćdziesiątce. Powstało 10 odcinków kontynuacji przygód Carrie Bradshaw, Charlotte York i Mirandy Hobbes. W rolach głównych Sarah Jessica Parker, Kristin Davis i Cynthia Nixon. Zabraknie, niestety, Kim Cattrall w roli Samanthy Jones.