26 kwietnia w Krakowie zacznie się 12. edycja Mastercard OFF Camera. Od kilkunastu lat wspiera utalentowanych filmowców z całego świata i prezentuje najlepsze międzynarodowe kino spoza głównego nurtu.

Festiwal rozpocznie się w piątek 26 kwietnia / Materiały prasowe

Nie mamy ambicji rewolucjonizowania przemysłu filmowego. Chcemy natomiast pomagać utalentowanym artystom zrobić kolejne filmy - mówi Ania Trzebiatowska, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

W tym roku Allan Starski, laureat Oscara za scenografię do "Listy Schindlera", przewodniczy Jury Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi. Do kogo trafi Krakowska Nagroda Filmowa - 100 tys. dolarów - zdecydują również Anna B. Sheppard, Ellen Kuras i Roger Mitchell.

Laureatka Oscara za rolę w filmie "Pollock" Marcia Gay Harden, Dyrektor Programowa Festiwalu Filmowego Sundance Kim Yutani , reżyserka castingu przy takich produkcjach jak "Chicago" i "Młody Papież" Laura Rosenthal oraz Jonathan Romney jeden z najważniejszych europejskich krytyków filmowych ocenią 10 filmów w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych podczas 12. Mastercard OFF CAMERA. 4 maja przekonamy się, do kogo trafi nagroda Kulczyk Foundation, czyli 300 tys. zł. Konkurs Polskich Filmów Fabularnych to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach".

