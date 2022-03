Gala rozdania Oscarów trwa w Dolby Theatre w Hollywood. Już wiadomo, że statuetka za najlepszy krótkometrażowy film aktorski nie trafiła do twórców "Sukienki" Tadeusza Łysiaka. Statuetki nie otrzymał też Janusz Kamiński. Kto zostanie laureatem w najważniejszej kategorii - najlepszy film? Wydarzenia z nocy oscarowej będziemy śledzić w naszej relacji minuta po minucie.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO /

02:39

Przepadła druga szansa na Oscara dla Polaka. Janusz Kamiński nie otrzymał statuetki za zdjęcia do "West Side Story".W tej kategorii wygrał Greig Fraser, twórca zdjęć do "Diuny".

Fraser pokonał - oprócz Kamińskiego - Ari Wegner ("Psie pazury"), Bruno Delbonnela ("Tragedia Makbeta") i Dana Laustsena ("Zaułek koszmarów").

02:33

Oscar dla "Diuny". Film zgarnął statuetkę w kategorii najlepszy dźwięk.

02:22

Oscar dla najlepszej aktorki drugoplanowej trafił do Ariany DeBose za "West Side Story".

W tej kategorii nominowane były również: Kirsten Dunst za "Psie Pazur", Jessie Buckley za "Córkę", Aunjanue Ellis za "King Richard: Zwycięska rodzina", Judi Dench za "Belfast".

Ariana DeBose / PAP/EPA/DAVID SWANSON /

02:20

Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes - to trzy prowadzące galę rozdania Oscarów.

02:11

Galę otworzyły Serena i Venus Williams. Powód: O Oscara w kategorii najlepszy film walczy film o ich ojcu "King Richard. Zwycięska rodzina". Na statuetkę ma wcielający się w rolę taty tenisistek - Will Smith.

02:00

W hollywoodzkim Dolby Theatre rozpoczęła się 94. ceremonia wręczenia Oscarów. O nagrodę amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w głównej kategorii rywalizują m.in. "Psie pazury" Jane Campion, "CODA" Sian Heder i "Belfast" Kennetha Branagha.

01:30

Film "Sukienka" bez Oscara. Statuetka powędrowała do twórcy filmu "The Long Goodbye", który był faworytem w kategorii filmu krótkometrażowego.

01:00

Rozdanie Oscarów odbywa się w tym roku w cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niektóre gwiazdy na czerwonym dywanie wyraziły swoje wsparcie dla ofiar wojny.

00:38

Bardzo prawdopodobne - zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji w Ukrainie - wydaje się zwycięstwo (w kategorii najlepszy film międzynarodowy) animowanego dokumentu "Przeżyć" Jonasa Pohera Rasmussena. Duński reżyser opowiada w nim o losach swojego przyjaciela, który jako dziecko musiał uciec z rodziną z Afganistanu. W przewidywaniach krytyków wysoką pozycję zajmuje ponadto komedia romantyczna "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera o trzydziestolatce, która usiłuje poukładać swoje życie uczuciowe.

Wideo youtube

Wideo youtube

00:35

W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy najmocniejszym kandydatem do Oscara pozostaje "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego. Adaptację opowiadania Harukiego Murakamiego poruszającą kwestię uwikłania w miłosny trójkąt uhonorowano już m.in. Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego, nagrodą BAFTA oraz statuetką Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) podczas festiwalu w Cannes.

Wideo youtube

00:20

Kto okaże się najlepszym aktorem pierwszoplanowym? Wiele wskazuje na to, że będzie to Will Smith, który za rolę ojca Venus i Sereny Williams w "King Richard: Zwycięska rodzina" został nagrodzony m.in. statuetką BAFTA i Złotym Globem. Zaraz za nim w kolejce po Oscara znajduje się Andrew Garfield, laureat Złotego Globu dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu za występ w "Tick, Tick... Boom!". Najgłośniejszą męską rolą minionego roku była jednak kreacja Benedicta Cumberbatcha w "Psich pazurach" i nie brakuje głosów, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zechce wyróżnić właśnie jego.

Wideo youtube

00:02

Kolejnym polskim akcentem jest nominacja dla Janusza Kamińskiego w kategorii najlepsze zdjęcia za "West Side Story". Polski operator ma już na swoim koncie dwa Oscary za inne filmy Spielberga - "Listę Schindlera" oraz "Szeregowca Ryana".

Aby zdobyć trzecią statuetkę, musiałby pokonać m.in. autorkę zdjęć do "Psich pazurów" Ari Wegner, która jest zaledwie drugą kobietą w historii ubiegającą się o Oscara w tej kategorii, a także typowanego jako faworyta Greiga Frasera, twórcę spektakularnych zdjęć do "Diuny".

23:44

Uwaga polskiej publiczności jest w tym roku skierowana na dzieła rywalizujące o statuetkę dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego, wśród których znalazła się wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Opowieść o młodej pracownicy motelu - granej przez Annę Dzieduszycką - która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn i samotności, prezentowano m.in. na festiwalach filmowych w Atlancie, San Diego i Rhode Island. W każdym z tych miejsc spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Choć portale branżowe - na czele z Variety - typują raczej zwycięstwo "The Long Goodbye" Aneila Karii lub "On My Mind" Martina Strange-Hansena, polski film plasuje się wysoko w ich zestawieniach.

23:40

Sporo emocji może wzbudzić rywalizacja o statuetkę w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wyrazista kreacja matki dwóch córek, u której nie pojawił się instynkt macierzyński, zapewniła Olivii Colman m.in. nagrodę Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z San Francisco i nominację do Złotego Globu. Ostatecznie jednak aktorka przegrała wyścig o nagrodę Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej z Nicole Kidman, docenioną za rolę Lucille Ball w "Being the Ricardos". Ten scenariusz może powtórzyć się podczas oscarowej gali.

Wideo youtube

Spore szanse na wygraną mają też Jessica Chastain - dzięki docenionej nagrodą Critics Choice tytułowej roli w "Oczach Tammy Faye" - oraz Penelope Cruz, która w "Matkach równoległych" wykreowała postać fotografki w zaawansowanej ciąży. Wielką przegraną może okazać się Kristen Stewart. Jej kreacja księżnej Diany w "Spencer" raczej nie chwyciła za serce środowiska filmowego. Nie otrzymała nawet nominacji do nagrody BAFTA.

23:35

Trudno wyobrazić sobie, by Oscar za najlepszą reżyserię trafił do kogoś innego niż Jane Campion. "Psie pazury" to pierwszy od 12 lat film twórczyni "Fortepianu", jej wielki powrót uhonorowany Złotym Globem, nagrodą BAFTA i Srebrnym Lwem podczas festiwalu w Wenecji. Najmocniejszym kontrkandydatem do statuetki w tej kategorii wydaje się Kenneth Branagh. Pozostali - a są nimi Steven Spielberg ("West Side Story"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza") i Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car") - nie mają większych szans.

Wideo youtube

23:30

Amy Schumer zabiega o to, by uczestnicy gali połączyli się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Nie boję się podejmować trudnych tematów, ale to nie ja jestem producentem Oscarów. Sądzę, że na pewno czują na sobie presję, by z jednej strony Oscary były czymś w rodzaju wakacji, które pozwolą ludziom na chwilę zapomnienia, a z drugiej strony - by miały tę moc - powiedziała Schumer w programie "The Drew Barrymore Show".

Czym zakończą się starania znanej z wielu komedii (m.in. "Jestem taka piękna!", "Wykolejona") aktorki - dowiemy się już tej nocy.

23:20

W tym roku w wyścigu po statuetki prowadzą "Psie pazury" Jane Campion. Adaptacja książki Thomasa Savage’a, której akcja rozgrywa się na ranczu w Montanie lat dwudziestych, otrzymała na początku lutego aż 12 nominacji i według krytyków jest murowanym faworytem do statuetki dla najlepszego filmu.

Jej głównym konkurentem pozostaje "Belfast" Kennetha Branagha, czyli inspirowana wspomnieniami reżysera opowieść o dzieciństwie spędzonym w Irlandii Północnej lat sześćdziesiątych.

Jedną z najwyższych pozycji w przewidywaniach oscarowych - tworzonych przez branżowe portale - zajmuje "CODA" Sian Heder. Historia dziewczyny, która jest jedyną słyszącą osobą w rodzinie, zgarnęła do tej pory m.in. główną nagrodę jury i nagrodę publiczności podczas festiwalu w Sundance.

Mniejsze szanse na wygraną w tej kategorii mają natomiast "West Side Story" Stevena Spielberga i "Diuna" Denisa Villeneuve'a.

23:11

Ostatnie godziny pozostały do ceremonii wręczenia 94. Oscarów. Wiadomo już, że będzie to pierwsza od kilku lat gala prowadzona przez gospodarza, a nie - jak ostatnio - bazująca na osobowościach twórców wręczających statuetki. Obowiązki gospodyń będą dzielić między sobą aktorki Wanda Sykes, Amy Schumer i Regina Hall.