W piątek 5 listopada do kin wchodzi świąteczna komedia o uczuciach "To musi być miłość". W gwiazdorskiej obsadzie są Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Anna Smołowik, Ina Sobala, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin, Małgorzata Zajączkowska i Jan Englert.

Ina Sobala, Anna Smołowik, Mateusz Rusin w filmie "To musi być miłość"

"Widz poczuje się w kinie jak na emocjonalnym rollercoasterze - w jednej chwili będzie ronił łzy wzruszenia, aby po chwili wybuchnąć śmiechem. Myślę, że każdy - singielki, zakochani czy partnerzy w wieloletnich związkach - odnajdą w naszym filmie cząstkę siebie" - tak o "To musi być miłość" mówi Małgorzata Kożuchowska. Akcja filmu rozgrywa się między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem.

Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem uczuciowym. Tak naprawdę w Sopocie ma wypocząć ich mama, ale córki są w kryzysie emocjonalnym. Ich mężowie i partnerzy, by odzyskać zaufanie swoich kobiet, będą musieli ponownie zdobyć ich serca.