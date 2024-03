Sprzedawca pachnideł? Złodziej? Zdrajca? Bojownik o wolność Izraela? Kim był Judasz? I co robił intelektualista z Judei wśród galilejskich rybaków? Na te pytania w swojej nowej książce próbuje odpowiedzieć Tomasz Terlikowski.

Poliptyk Grudziadzki z kaplicy zamku krzyzackiego w Grudziadzu - Pojmanie Pana Jezusa, pocalunek Judasza. / Marek BAZAK, ZOFIA BAZAK / East News

Judasz to najbardziej mroczna i niejednoznaczna postać Nowego Testamentu. Autor książki patrzy na niego na różne sposoby - biblijny, historyczny, literacki, a nawet... psychoanalityczny.

"Być może Judasz, zanim dołączył do grona apostołów, był handlarzem. Możliwe też, że był on, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, terrorystą walczącym z bronią w ręku o wyzwolenie Izraela spod rzymskiego jarzma. Dlaczego zatem uwierzył Jezusowi, poszedł słuchać nauczyciela, a potem go zdradził? Mógł mieć żonę i to być może ona namówiła go do zdrady. Czy zdradził go z żądzy zysku, czy powodem było rozczarowanie i utrata wiary?" - pyta w swojej książce Tomasz Terlikowski.

Zgodnie z informacją umieszczoną przed wydawcę "ta książka ma również dla Terlikowskiego wymiar osobisty, rozliczeniowy: oto biografia Judasza napisana z pasją przez autora, którego przecież nieraz nazwano właśnie Judaszem, zdrajcą polskiego Kościoła".

Okładka książki Tomasza Terlikowskiego / Wydawnictwo Literackie / Materiały prasowe

"To ja, Judasz. Biografia apostoła" ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego.