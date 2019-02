Polski artysta niespodziewanie trafił do szpitala. Jak podaje „Super Express” muzyk przez kilka dni walczył o życie.

Stan Borys trafił w ciężkim stanie do szpitala / Andrzej Rybczyński / PAP

Wokalista miał się skarżyć na bóle głowy. Przed weekendem jego stan się pogorszył i trafił do szpitala. Według "SE" pierwsze godziny pobytu w placówce były dramatyczne. Na szczęście stan Borysa nieco się poprawił, ale nadal nie ustalono, co dolega artyście. Możliwe, że doszło do udaru.

Przy jego łóżku czuwa jego partnerka, która po otrzymaniu wiadomości o złym stanie zdrowia muzyka, natychmiast przyleciała z Nowego Jorku do Warszawy.

Stan Borys ma 77 lat. Jego ostatni album został wydany w 2014 roku.