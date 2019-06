Steampunk to nurt w sztuce, filmie, literaturze i komiksie, który nawiązuje do industrializmu epoki wiktoriańskiej, opartego na mechanizmach napędzanych parą. Styl ten zobaczycie również na obrazach malowanych przez artystów Domu Aukcyjnego i Galerii Sztuki Art in House – każdy z nich prezentuje własne alternatywne historie świata belle époque, wykorzystując w kompozycji malarskiej koła zębate, gorsety, zegary czy maszyny przybierające kształt dowolnego zwierzęcia.

Steampunk / materiały prasowe / Materiały prasowe

Jeżeli marzycie o wystroju wnętrz w industrialnym stylu, steampunkowe obrazy do salonu są właśnie dla Was. Jakich artystów poleca Dom Aukcyjny Art in House? Zobaczcie sami.

Andrejus Kovelinas - galeria sztuki wiktoriańskich kobiet

Tematem kompozycji Kovelinasa są przede wszystkim kobiety. Ich przynależność do nurtu steampunku określa ubiór - gorsety, cylindry, gogle, pończochy i plisowane spódnice - oraz rekwizyty będące mechanizmami (wśród nich najczęściej spotkamy zegary). Mimo iż dzieła sztuki litewskiego artysty przypominają graficzne ilustracje do nieznanych powieści Terry’ego Pratchetta, są to obrazy olejne. Technice tej Kovelinas pozostaje wierny bez względu na temat pracy i jej format. Jeżeli jesteście ciekawi jego wiktoriańskiego świata, zobaczcie sprzedaż obrazów online w galerii internetowej Art in House - przygotujcie się na dużo pięknych kobiet!

Steampunk / Mat. prasowe / Materiały prasowe

Aukcje sztuki z papugami Emila Gosia - tylko w Art in House

Obrazy na ścianę (https://artinhouse.pl/pl/sklep) z mechanicznym ptactwem? Brzmi intrygująco, a robi się jeszcze ciekawej, kiedy zobaczymy je na własne oczy. Sztuka współczesna Emila Gosia to steampunk w mrocznym wydaniu; każdy z ptaków - sowa, papuga, łabędź czy sokół - przypomina realistyczny mechanizm, który wystarczy wprawić w ruch. Warto również wiedzieć, iż wielkość ptasich bohaterów na obrazach olejnych artysty dokładnie odzwierciedla ich rzeczywisty rozmiar. Jeżeli więc marzycie o sowie wprost z "Łowcy Androidów", zapraszamy na aukcje sztuki do Domu Aukcyjnego Art in House, na których zawsze znajdziecie prace Emila Gosia.

Steampunk / Mat. prasowe / Materiały prasowe

Arkadiusz Mężyński - obrazy na ścianę ze sterowcem

Artysta przywołuje industrialny krajobraz z elementem tak zwanego dieselpunku, którego wyrazem jest wielki sterowiec poruszający się nad dachami kamienic. Choć do niedawna Mężyński pozostawał w klimatach noir i Warszawy lat 50-tych, jego nowe prace wkraczają w fantastyczną przestrzeń urbanistyczną. Obrazy do sypialni Arkadiusza Mężyńskiego z pewnością wprawią was w sen pełen zeppelinów spokojnie płynących nad miastem.

Steampunku szukajcie na aukcjach sztuki w Domu Aukcyjnym Art in House oraz w naszej ofercie sprzedaży obrazów online.