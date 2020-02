Po raz pierwszy w 92-letniej historii Oscarów nagrodę za muzykę do filmu otrzymała kobieta. To islandzka kompozytorka Hildur Guonadóttir.

Hildur Guonadóttir / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

Hildur Guonadóttir skomponowała muzykę do thrillera psychologicznego pt. "Joker" w reżyserii Todda Philipsa.

Wcześniej napisała muzykę do thrillera "Sicario 2: Soldado" oraz do głośnego miniserialu dramatycznym HBO "Czarnobyl".



W tym roku w kategorii nalepsza muzyka był też nominowany Alexander Desplat za ścieżkę dźwiekową do "Małych kobietek", Thomas Newman za "1917" i Randy Newman za "Historię małżeńską". Szansę na statuetkę miał też kompozytor John Williams. Akademia wyróżniła go za muzykę do "Gwiezdne wojny. Skywalker. Odrodzenie". To była jego 59 nominacja. Williams ma na koncie 5 Oscarów - m.in. za muzykę do filmu "Lista Schindlera" i "Skrzypek na dachu".