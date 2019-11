Dziś premiera nowej płyty brytyjskiego zespołu Coldplay. Grupa prezentuje nowe utwory podczas specjalnych dwóch koncertów w Ammanie: o wschodzie i zachodzie słońca. Zobacz występ Chrisa Martina i kolegów na żywo!

Wideo youtube

Pierwszy koncert rozpoczął się o wschodzie słońca, drugi ma się zacząć o zachodzie słońca co jest bezpośrednim nawiązaniem do tytułów dwóch części albumu: Sunset i Sunrise.



Wczoraj brytyjski zespół poinformował, że nie będzie promować albumu żadną trasą koncertową. Nie będziemy koncertować z albumem "Everyday Life". Chcielibyśmy poświęcić kolejny rok, może dwa, by dowiedzieć się, w jaki sposób nasza trasa mogłaby być nie tylko nieszkodliwa, ale także dobra dla środowiska - poinformował Chris Martin na antenie radia BBC. Jedynymi koncertami promocyjnymi są te w Jordanii.