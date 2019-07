W USA zmarł Cameron Boyce, 20-letni tancerz, aktor i model, znany z produkcji Disney’a. Przyczyną było nieznane dotąd mediom schorzenie.

Cameron Boyce / Birdie Thompson / PAP/EPA

Śmierć gwiazdora została potwierdzona przez rodzinę - pisze Onet.

"Z głębokim żalem informujemy, że dziś rano straciliśmy Camerona" - powiedział rzecznik rodziny. "Zmarł we śnie (...) Świat stracił bez wątpienia jedną z najjaśniejszych gwiazd, ale jego duch będzie żył dzięki dobroci i współczuciu wszystkich, którzy go znali i kochali. Jesteśmy całkowicie załamani i prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie".

Boyce pojawił się w wielu produkcjach Disneya. Wcielił się w rolę Luke’a Rossa w serialu młodzieżowym "Jessie". Wystąpił także w filmach i serialach: "Lustra", "Eagle Eye", "Duże dzieci", "Powodzenia", "Charlie!", "Taniec rządzi". Mogliśmy go również zobaczyć w teledysku zespołu Panic At The Disco do piosenki "That Green Gentleman (Things Have Changed)", w którym wcielił się w rolę małego Ryana Rossa.