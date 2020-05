„Na razie wygląda rzeczywiście czarno” – tak o festiwalowej przyszłości w Polsce mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Wodecka-Stubbs, córka Zbigniewa Wodeckiego i organizatorka festiwalu "Wodecki Twist". Jak podkreśliła: „Niewiele się dzieje w związku z festiwalami przy okazji opracowywania narzędzi systemowych, które miałyby pomóc (gospodarce) w tej sytuacji, w której jesteśmy”.

Katarzyna Wodecka-Stubbs / fot. Adam Golec /

"Jest oczywiście seria możliwości skorzystania z tych systemowych narzędzi, (...) ale wydaje mi się, że niestety pominiętych zostało wiele aspektów związanych typowo ze specyfiką festiwali" - mówiła Wodecka-Stubbs, podkreślając równocześnie, że festiwal "to nie są tylko artyści, to nie są tylko muzycy (...) - to są setki ludzi zatrudnionych w każdym mieście: elektryków, stolarzy, scenografów, ludzi od światła, to jest cała turystyka, to są restauracje".

"Naprawdę wydaje mi się, że trzeba pamiętać o tym, że festiwal jest na tyle multizadaniowy, że opieka ze strony państwa jest tutaj niezbędna - bo jeżeli festiwale padną, to tak naprawdę (zniknie) wiele stanowisk pracy, ale też znacznie zmaleje przychód nawet do budżetu państwa z podatków. A te przychody z festiwali są ogromne" - podkreślała Katarzyna Wodecka-Stubbs.