Misja, Król ostatnich dni, Pan od muzyki, Śmierć w Wenecji, Henryk V, Lilie, Szkarłatna litera, Wielkie piękno - oto tytuły filmowe, które zainaugurują 12. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. 14 maja 2019 roku w gotyckim wnętrzu kościoła św. Katarzyny zabrzmi najpiękniejsza muzyka filmowa w opracowaniu na chóry. Zespół Pro Musica Mundi, związany z festiwalem od jego pierwszych edycji, poprowadzi krakowski chórmistrz Wiesław Delimat.

Klimatyczny, elektryzujący, pełen mistyki koncert Cinema Chorale rozpoczynający 12. FMF to wydarzenie wyjątkowe, dedykowane chórzystom współtworzącym festiwal od początku jego istnienia.

"Od lat odsuwam ten pomysł w czasie, a przecież chóry, które dla nas śpiewają to esencja energii i festiwalowego piękna. To są ludzie z pasją, którzy kochają śpiew, czerpią z niego radość i dzięki temu potrafią stworzyć magiczną atmosferę i zjawiskowe kreacje dźwiękowe. Chór ma wielką, lecz niedocenianą siłę w kinie - chcemy w pełni pokazać jego mistykę, potęgę i blask" - zapowiada Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

W repertuarze wieczoru inaugurującego festiwal znajdą się perełki muzyki klasycznej i filmowej zaaranżowane na chór a cappella, wśród nich Angele Dei Ennia Morricone z Misji Rolanda Joffé czy pełne niezwykłej czułości, słynne Adagietto z V Symfonii cis-moll Gustawa Mahlera, napisane w pierwszych latach dwudziestego wieku (z miłości do późniejszej żony twórcy Almy Schindler) i wykorzystane w 1971 roku przez Luchina Viscontiego w ekranowej adaptacji Śmierci w Wenecji Tomasza Manna.

Muzykę polską reprezentował będzie Wojciech Kilar - usłyszymy mroczne, tajemnicze Agnus Dei z tzw. małej mszy, skomponowanej na potrzeby niemieckiego serialu telewizyjnego o tematyce historycznej Król ostatnich dni Toma Toelle.

W programie Cinema Chorale znajdą się także klimatyczne arcydzieła Davida Langa (I lie z Wielkiego piękna Paola Sorrentina), Patricka Doyle’a (Non nobis, Domine z Henryka V Kennetha Branagha), Mychaela Danny (Lux Aeterna, Pie Jesu i Agnus Dei z Lilii Johna Greysona), Christophera Younga (Lux Aeterna z Próby sił Chucka Russella) oraz Samuela Barbera (Agnus Dei powstałe w oparciu o słynne Adagio na smyczki, wykorzystane w 1995 roku w remake’u Szkarłatnej litery Rolanda Joffé).

Dopełnieniem tego programu będzie chóralna muzyka filmowa autorstwa francuskiego kompozytora i trzykrotnego laureata Cezarów (za muzykę do filmów: Mikrokosmos Marie Perennou i Claude’a Nuridsany, Himalaya - dzieciństwo wodza Erica Valli i Pan od muzyki Christophe’a Barratiera) Brunona Coulais.

W mistyczny świat kina w wokalnej oprawie przeniesie nas chór Pro Musica Mundi - zespół projektowy powstały w 2007 roku przy okazji jubileuszu 750. rocznicy lokacji miasta Krakowa i współpracujący z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie przy wielkich produkcjach symultanicznych realizowanych w ramach każdej jego edycji. Wzorem europejskich akademii chóralnych, Pro Musica Mundi tworzy swojego rodzaju platformę wymiany doświadczeń pomiędzy amatorskimi i zawodowymi śpiewakami i zespołami wokalnymi działającymi w kraju i za granicą. Kierownikiem artystycznym chóru jest krakowski dyrygent i organista profesor Wiesław Delimat.



Dziś (13 maja) po godz. 20 będziemy mieć dla Was bilety na największe koncerty 12. FMF w Tauron Arenie - 17 maja "Koncert Disneya: Magia Muzyki" (dwa podwójne zaproszenia) oraz na 19 maja "FMF Gala: The Glamorous Show" (dwa podwójne zaproszenia). Dzwońcie 12 20000 14

Godziny koncertów podczas tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Koncert 14.05.2019

Cinema Chorale

Coulais | Morricone | Lang | Danna | Doyle | Kilar | Mahler

Wt

19:00

Kościół św. Katarzyny

Koncert 15.05.2019

Dracula Live in Concert - światowa premiera

Śr

19:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków, Sala audytoryjna im. K. Pendereckiego

Koncert 16.05.2019

Scoring4Polish Directors

Zanussi | Kilar | Chajdecki | Masecki | Komasa-Łazarkiewicz | Ruscio

CZW

19:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Koncert 17.05.2019

Koncert Disneya: Magia muzyki



Król Lew | Vaiana | Coco | Kraina lodu | Mała Syrenka | Piękna i Bestia | Aladyn | Zaplątani

Pt

18:00

TAURON Arena Kraków

Koncert 17.05.2019

Birdman Live in Concert

Pt

22:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Koncert 18.05.2019

The Magic and Majesty of Alexandre Desplat

Sb

19:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Koncert 18.05.2019

Dance2Cinema: Tarantino Unchained

Sb

22:00

Centrum Kongresowe ICE Kraków, Sala Kameralna

Koncert 19.05.2019

Cinematic Piano: Traffic Quintet plays Alexandre Desplat



Dziewczyna z perłą | Autor widmo | Drzewo życia | Coco Chanel



Gość specjalny: Alexandre Desplat

Nd

14:00

Teatr im. Juliusza Słowackiego

Koncert 21.05.2019

Koncert Disneya: Magia muzyki

Wt

19:00

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

(Maria Wilczek-Krupa)