Finał konkursu piosenki Eurowizja 2023 w Liverpoolu rozpocznie się o godzinie 21. Polskę reprezentować będzie Blanka z utworem "Solo". Zapraszamy do śledzenia naszej relacji, która rozpocznie się tuż przed 21:00.

Wideo youtube

"Solo" Blanki

Blanka i jej piosenka "Solo" znalazły uznanie eurowizyjnej publiczności. Polska propozycja znalazła się wśród 10, które otrzymały najwięcej głosów telewidzów i awansowały do sobotniego finału.

W dzisiejszym finale wystąpi 26 wykonawców. Koncert w hali Liverpool Arena rozpocznie się o godz. 21 czasu polskiego. W nim, w odróżnieniu od półfinałów, głosować będą zarówno telewidzowie, jak i profesjonalne jury, czyli tak jak to było w poprzednich edycjach. Za to w tym roku po raz pierwszy głosować mogą też telewidzowie z krajów niebiorących udziału w konkursie - jako reszta świata.

Kto wystąpi na Eurowizji 2023?

Eurowizja 2023. Oto lista finalistów:

Austria: Teya & Salena - "Who the Hell Is Edgar?"

Portugalia: Mimicat - "Ai coração"

Szwajcaria: Remo Forrer - "Watergun"

Polska: Blanka - "Solo"

Serbia: Luke Black - "Samo mi se spava"

Francja: La Zarra - "Évidemment"

Cypr: Andrew Lambrou - "Break a Broken Heart"

Hiszpania: Blanca Paloma - "Eaea"

Szwecja: Loreen - "Tattoo"

Albania: Albina i Familja Kelmendi - "Duje"

Włochy: Marco Mengoni - "Due vite"

Estonia: Alika - "Bridges"

Finlandia: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Czechy: Vesna - "My Sister’s Crown"

Australia: Voyager - "Promise"

Belgia: Gustaph - "Because of You"

Armenia: Brunette - "Future Lover"

Mołdawia: Pasha Parfeni - "Soarele si luna"

Ukraina: TVORCHI - "Heart of Steel"

Norwegia: Alessandra - "Queen of Kings"

Niemcy: Lord of the Lost - "Blood & Glitter"

Litwa: Monika Linkyte - "Stay"

Izrael: Noa Kirel - "Unicorn"

Słowenia: Joker Out - "Carpe Diem"

Chorwacja: Let 3 - "Mama šč!"

Wielka Brytania: Mae Muller - "I Wrote a Song"

Kto jest faworytem?

Przed rozpoczęciem tegorocznego konkursu brytyjskie media jako faworytkę do zwycięstwa wskazywały reprezentantkę Szwecji Loreen, która już raz - w 2012 r. - wygrała Eurowizję, ale wysoko oceniały też szanse przedstawicieli Finlandii, Ukrainy, Francji, Norwegii, Hiszpanii i Austrii.

Media z Wysp Brytyjskich były zdania, że reprezentantka Wielkiej Brytanii Mae Muller powinna łatwo znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Z kolei według komentarzy po obu półfinałach, ten wtorkowy prezentował wyższy poziom.



Wielka Brytania jest gospodarzem tegorocznej Eurowizji w zastępstwie Ukrainy, która - mimo zwycięstwa w zeszłym roku - nie mogła zorganizować konkursu z powodu rosyjskiej inwazji.

"Mam nadzieję, że przyniosę mojemu krajowi dumę w wielkim finale"

Po występie półfinałowym z Blanką rozmawiał Maciek Jędruch. Na pewno nie czułam jeszcze takich emocji. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w finale - powiedziała w rozmowie z RMF FM.

Występ Blanki z widowni oglądała jej mama. Dostawałam masę SMS-ów od mamy, nawet nie nadążałam z ich odczytywaniem. Zadzwoniłam do niej dosłownie na chwilę, krzyczała ze szczęścia - przyznała reprezentantka Polski i podziękowała za całe wsparcie, jakie otrzymała od fanów.

Maciek Jędruch rozmawiał z Blanką po sobotnim półfinale RMF FM

Wielu internatów zauważyło, że półfinałowy występ Blanki znacznie różnił się od tego, jaki zaprezentowała w polskich preselekcjach. Reprezentantka Polski przyznała, że dużo czasu poświęciła na sali prób. Najwspanialszym momentem było to, gdy zaczęłam czuć wsparcie i dostawać mnóstwo miłych wiadomości. Dostałam też ogromne wsparcie od całej mojej rodziny, bo oddali mi całe swoje serca. Najbardziej wymagające było to, jak wiele godzin musieliśmy spędzić na próbach. Pracowaliśmy naprawdę ciężko, by mój kraj - Polska była dumna - zaznaczyła.

Dziennikarze spytali też Blankę o sekwencję taneczną z jej występu. Wokalistka zdradziła, że wprowadziła ją po preselekcjach. Naprawdę ciężko pracowałam ze swoim choreografem i całym zespołem, by wyglądało to dobrze - podkreśliła.

Reprezentantka Polski przekazała też wiadomość wszystkim tym, którzy krytykowali ją po polskich preselekcjach. Wiele osób twierdziło, że głosowanie zostało ustawione, a na Eurowizję powinien pojechać Jann z piosenką "Gladiator".

Chcę podziękować wszystkim hejtującym, bo mnie zmotywowali. Teraz mam nadzieję, że przyniosę mojemu krajowi dumę w wielkim finale - zaznaczyła.

Eurowizja 2023. Zobacz półfinałowy występ Blanki

Blanka Stajkow urodziła się ona w 1999 roku w Szczecinie, jej mama jest Polką, tata Bułgarem.

W 2021 roku Blanka wzięła udział w 10. edycji programu "Top Model". Wtedy też wydała swój debiutancki singiel "Better".

W 2022 roku ukazała się jej piosenka "Solo", z którą pojechała na Eurowizję.