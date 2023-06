W "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" Ethan Hunt, którego ponownie gra Tom Cruise razem z zespołem IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości próbują dopaść Ethana, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja - nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy - czytamy w opisie UIP, dystrybutora filmu.



W obsadzie kolejnej części filmu są Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma i Rob Delaney. Również polski aktor Marcin Dorociński potwierdził w mediach społecznościowych swój udział w serii "Mission: Impossibe". Zagra w dwóch filmach w reżyserii Christophera Mcquarrie'a: "Mission: Impossible. Dead Reckoning Part One" i "Mission: Impossible. Dead Reckoning Part Two". Aktor we wpisie na Instagramie zaznaczył, że "sukcesy nie przychodzą same, mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami, rozczarowaniami".



Oprócz światowej premiery 19 czerwca w Rzymie, będą też gale i spotkania z fanami w Londynie, Abu Dabi, Seulu, Sidney, Nowym Jorku i Tokio.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" w kinach pojawi się 14 lipca 2023 roku. A druga część tej odsłony pojawi się w kinach 28 czerwca 2024 roku.