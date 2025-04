Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, pojawił się w popularnym podcaście „The Colin & Samir Show” w wyjątkowym stroju. Miał na sobie koszulkę, którą w filmie „The Social Network” nosił Jesse Eisenberg, odgrywający rolę młodego miliardera. Okazuje się, że Zuckerberg osobiście nabył ten oryginalny rekwizyt na aukcji.

Mark Zuckerberg i Jesse Eisenberg spotkali się w programie Saturday Night Live. (zdjęcie archiwalne) / Splash News / NBC/EAST NEWS / East News

Kultowa koszulka z filmu

Mark Zuckerberg wystąpił w niebieskim T-shircie z logo Ardsley Athletics, nawiązującym do Ardsley High School - szkoły, do której uczęszczał przez krótki czas. Podczas rozmowy jeden z prowadzących zwrócił uwagę, że identyczną koszulkę nosił Jesse Eisenberg w "The Social Network" podczas sceny konfrontacji z Eduardo Saverinem, granym przez Andrew Garfielda.

To prawda. To koszulka, którą Jesse Eisenberg miał na sobie w jednej ze scen filmu. Jeden z moich przyjaciół znalazł ją na aukcji i zasugerował, że powinienem ją kupić. Pomyślałem: czemu nie? - przyznał Zuckerberg.

T-shirt, będący oryginalnym rekwizytem z planu, został wystawiony przez dom aukcyjny PropstoreAuctions. Cena, jaką ostatecznie zapłacono za koszulkę, wyniosła 4095 dolarów (około 20 tysięcy złotych).

Eisenberg nie chce być kojarzony z Zuckerbergiem

Choć Zuckerberg wydaje się dobrze bawić w odniesieniach do filmu Finchera, Jesse Eisenberg ma zupełnie inne podejście do tematu. Aktor wyraził niechęć do utożsamiania go z założycielem Facebooka. W lutym, w rozmowie z BBC Radio 4, przyznał, że nie śledzi życia Zuckerberga i nie chce być z nim kojarzony.

Nie chodzi o to, że zagrałem kogoś sławnego, jak golfistę, i ludzie teraz myślą, że sam gram w golfa. Chodzi o to, co ten człowiek robi. Jego działania są problematyczne. Na swojej platformie nie dba o bezpieczeństwo użytkowników, ani o sprawdzanie faktów - powiedział Eisenberg.

Film "The Social Network" w reżyserii Davida Finchera miał premierę w 2010 roku i opowiadał o początkach Facebooka. Produkcja zdobyła uznanie krytyków i stała się kultowa, choć sam Zuckerberg wielokrotnie podkreślał, że nie jest jej fanem.