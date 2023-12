​Po raz drugi w tym tygodniu pali się budynek dawnego szpitala MSWiA przy ulicy Ogrodowej w Kielcach. Z ogniem walczy 16 zastępów straży - poinformował w niedzielę oficer dyżurny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. To stan na godzinę 00:00.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godziny 22:15 w niedzielę. Jak przekazał PAP oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, płonie dach i poddasze budynku.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest rozwojowa. Płonie część dachu, która nie uległa zniszczeniu podczas poprzedniego pożaru - zaznaczył strażak.

To jest poważna akcja, jest mnóstwo ludzi, na miejsce przyjeżdżają kolejne jednostki. Ulica Ogrodowa i Spacerowa są zablokowane - relacjonował przed północą nasz słuchacz, pan Marcin, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM.

Poprzedni pożar gmachu przy ulicy Ogrodowej miał miejsce we wtorek 12 grudnia, a więc kilka dni temu. Akcja gaśnicza trwała około 18 godzin, a udział w niej brało ponad 30 jednostek straży.

Na miejscu pogorzeliska pracował biegły z zakresu pożarnictwa. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.

Budynek od 2020 nie jest używany jako szpital

Budynek dawnego szpitala MSWiA w Kielcach przez ostatnich kilka lat nie był wykorzystywany. Powstał w latach trzydziestych XX w. Najpierw znajdowała się w nim siedziba banku.

Od 1947 r. był tam szpital, który w tamtym miejscu działał do 2020 r. Obiekt nie był wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków. Dla tego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Gmach został w tym roku wystawiony na sprzedaż. Kupnem nieruchomości zainteresowana jest jedna z sieci dyskontów. Szpital MSWiA w Kielcach działa obecnie w nowej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego.