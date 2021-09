Wrocławscy policjanci poszukują zaginionej 12-latki. Widziano ją po raz ostatni w ubiegły piątek około godziny 13. Wtedy Anastasija Belinska - po lekcjach - wyszła ze szkoły nr 72 przy ul. Trwałej.

Do dziś - czyli do niedzieli - dziewczynka nie wróciła do domu. Nie skontaktowała się również z nikim z rodziny. Zaginięcie zgłosiła matka 12-latki. Dziewczynka poszukiwana jest od soboty. Anastasija nie ma przy sobie telefonu.

Rysopis dziewczynki:



Wzrost: około 163 cm. Szczupła budowa ciała. Włosy: ciemne, średniej długości. Oczy szare. W dniu zaginięcia ubrana była w niebieskie spodnie jeansowe, czarną koszulkę oraz białe buty sportowe. Ma ze sobą różowo-czarny plecak.

Jeśli ktokolwiek posiada informacje o miejscu pobytu zaginionej 12-latki proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Krzyki pod numerem tel 47 871 16 00, numerem alarmowym 112.