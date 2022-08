"W ciągu 3 godzin przejechaliśmy tylko jedną trzecią trasy" - relacjonowała dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM pasażerka jadąca Pendolino z Warszawy do Wrocławia, które - według rozkładu - pokonuje całą trasę w 3 godziny i 40 minut. Zerwała się trakcja na trasie Opole - Wrocław. Są poważne opóźnienia, na niektórych trasach to nawet 7 godzin.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pociąg z Grazu do Berlina - opóźniony jest 294 minuty, z Przemyśla Głównego do Wrocławia Głównego - 141 minut, a ze Świnoujścia do Krakowa - 139.

W komunikacie PKP tłumaczy, że wstrzymany jest tam ruch pociągów. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową.

Jak informują słuchacze RMF FM, opóźnienia nadal rosną. Obecnie najgorzej jest na trasie z Krakowa do Świnoujścia i z Krakowa do Gdyni. Pociągi na tych trasach mają już około 7 godzinne opóźnienie.

Naprawianie zerwanej trakcji może potrwać do południa.