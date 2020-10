Ponad 100 policjantów szuka 73-letniej mieszkanki Gdyni. Maria Leśniak we wtorek przed południem wyszła ze swojego mieszkania i do tej pory nie wróciła. Kobieta nie ma przy sobie telefonu - przyjmuje na stałe leki, jej życie i zdrowie może być zagrożone.

Poszukiwania zaginionej kobiety / Policja /

Przeszukiwane są m.in. lasy w rejonie Chyloni, Rumi i Cisowej. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, do poszukiwań zostanie włączony śmigłowiec - powiedziała Renata Legawiec z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Na Pomorzu wieje silny wiatr i pada deszcz. Temperatura w wynosi ok. 11 st. C., a w nocy spada do ok. 9 stopni C.



We wtorek po południu na policję zgłosił się mężczyzna, który poinformował o zaginięciu żony. Policjanci ustalili, że Maria Leśniak wyszła z mieszkania w Gdyni przy ulicy Kurpińskiego około godz. 10. Kobieta nie ma przy sobie telefonu, przyjmuje na stałe leki, jej życie i zdrowie może być zagrożone.



Zaginiona kobieta ma 73 lata, 164 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Jest ubrana w szarą bluzę i tenisówki.

Kobieta musi na stałe brać leki / Policja /

W akcji poszukiwawczej bierze udział także Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Gdyni, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratunkowa z Gdańska oraz funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, a także rodzina i sąsiedzi zaginionej.

Poszukiwania 73-latki / Policja /

W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 73-latki lub ustalenia jej miejsca pobytu, policjanci proszą o kontakt z komisariatem przy ul. Owsianej 5 w Gdyni, tel. dyżurnego: 47 74 21 355 lub pod numerem alarmowym 112.







