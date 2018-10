We wtorek rano - miejscami - termometry pokazywały ponad 20 stopni. Na Gorącą Linię RMF FM nasi słuchacze informowali: Oświęcim - 20 stopni, Mysłowice -22 stopnie, Bielsko-Biała - 22 stopnie, Śleszowice powiat Suski - 22 stopnie. W nocy mocno wiało m.in. w Śląskiem - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że we wtorek na południu Polski wiatr będzie lokalnie osiągał prędkość do 90 km/h. W Tatrach wieje halny.

