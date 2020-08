Policjanci z Jędrzejowa w Świętokrzyskiem dostali informację o tym, że w miejscowości Imielno jest bocian, który może potrzebować pomocy.

"W miejsce, gdzie ostatnio widziany był ptak skierowani zostali funkcjonariusze z jędrzejowskiej jednostki. Stróże prawa odnaleźli rannego ptaka i po zorganizowaniu mu wygodnego środka transportu, przekazali go właściwym służbom" - informują funkcjonariusze.



Bocian trafił do ptasiego azylu, gdzie pod okiem specjalistów będzie dochodził do zdrowia. Miał m.in. złamane skrzydło.



