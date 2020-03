Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego w czwartek wieczorem doszło w Płocku na Mazowszu. Do Wisły wpadł tam samochód osobowy. Strażacy wydobyli z auta nieprzytomną kobietę.

Płock: Samochód wjechał do Wisły. Nie żyje 22-latka. Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Niestety, 22-latki nie udało się uratować. Kobieta jechała nasypem w pobliżu rzeki. W pewnym momencie samochód wpadł do Wisły.



"Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w rejonie mola na płockim nadwiślańskim bulwarze. Na miejscu byli m.in. nurkowie Państwowej Straży Pożarnej i ratownicy WOPR" - poinformowały służby prowadzące akcję ratunkową.



Otrzymaliśmy zgłoszenie, że samochód zjechał z bulwaru do Wisły i po mniej więcej stu metrach dryfowania zatonął. Z informacji wynikało, że wewnątrz samochodu znajduje się jedna osoba - informował w czwartek wieczorem oficer dyżurny płockiej straży pożarnej. Jak dodał, nurkom udało się wydobyć z pojazdu kobietę, która "bez funkcji życiowych została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego". Kobieta ta została zabrana do szpitala - wyjaśnił.



Lekarzom nie udało się jednak uratować 22-latki. Samochód zatonął około 100 metrów od brzegu.











Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.