Z okna mieszkania na 4. piętrze w Olsztynie wypadło roczne dziecko. Bez widocznych obrażeń chłopiec został odwieziony do szpitala - informuje policja. Funkcjonariusze ustalają, czy rodzice w odpowiedni sposób opiekowali się maluchem.

Olsztyn: Roczne dziecko wypadło z okna. Sprawę zbada policja / Jacek Skóra / RMF FM

Oficer prasowy olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk poinformował, że do wypadku doszło w sobotę późnym wieczorem. Chłopiec wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze.



Na miejsce przyjechała karetka. Maluch płakał, co w takiej sytuacji było dobrym objawem, był z nim kontakt. Chłopiec został przewieziony do szpitala - zaznaczył policjant. Na szczęście dziecku nie stało się nic złego - dodał.



Gdy chłopiec wypadł z okna, w mieszkaniu byli rodzice. Zostali przebadani na obecność alkoholu. Byli trzeźwi.









