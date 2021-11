Kłopoty w wydziałach komunikacji w urzędach w całym kraju. Powodem jest problem z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Pierwsze sygnały w tej sprawie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pracownicy wydziałów komunikacji nie mają dostępu do bazy danych o już zarejestrowanych samochodach.

To oznacza, że od rana są kłopoty z wyrejestrowaniem auta, przerejestrowaniem samochodu, uzyskaniem wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu instalacji gazowej, czy choćby haka holowniczego.

Pracownicy wydziałów komunikacji mogą jedynie rejestrować nowo zakupione samochody.

Natomiast jeżeli ktoś chce zarejestrować auto używane - już istniejące w bazie - to może okazać się to niemożliwe. "Aktualnie występują utrudnienia w dostępie do usługi" - taki komunikat wyświetla się na monitorach w wielu urzędach.

Awaria jest usuwana - zapewnia Centralny Ośrodek Informatyki, który zarządza centralną ewidencją pojazdów.