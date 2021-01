W Gdańsku trwa usuwanie awarii ciepłowniczej, przez którą ogrzewanie i ciepło w sobotę woda nie docierały do mieszkańców kilku osiedli i dzielnic miasta, a także Dolnego Sopotu. Większość sieci działa już poprawnie - informują urzędnicy, ale do mieszkańców dwóch dzielnic ciepło jeszcze nie wróciło.

Awaria sieci ciepłowniczej przy Placu Komorowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu / Adam Warżawa / PAP

Problemy w dostawach ciepła mogą występować jeszcze w Dolnym Wrzeszczu oraz na Zaspie - w sumie przy kilkunastu ulicach. Tam ciepło, jak poinformowało rano Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ma być przywracane jeszcze dzisiaj - precyzyjny czas ma zostać określony w ciągu dnia. Bez ciepła pozostaje jeszcze 120 budynków. Największe zakłócenia mogą występować na Żabiance i w Dolnym Sopocie. Od mieszkańców wiem, że już tam grzeje, ale momentami ciepło zanika - powiedziała PAP Jadwiga Grabowska z Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Tam gdzie ogrzewanie i ciepła woda już wróciły, mogą niestety pojawiać się jeszcze zakłócenia w dostawie, zwłaszcza w przedpołudniowych godzinach.

Te zakłócenie najbardziej mogą dać się we znaki mieszkańcom Dolnego Sopotu, ale i tak GPEC prosi by zgłaszać wszelkie problemy, w tym np. ewentualne zanieczyszczenia.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną awarii, do której doszło w sobotę przy placu Komorowskiego we Wrzeszczu.



Uruchomiono wypożyczalnię grzejników

Dla mieszkańców najdłużej objętych awarią na Placu Komorowskiego uruchomiono mobilną wypożyczalnię grzejników elektrycznych i farelek.

Aby otrzymać urządzenie należy zgłosić się na infolinię (tel. 58 52 43 580) i przyjść bezpośrednio do oznaczonego banerem GPEC punktu przy Pl. Komorowskiego. Po zakończeniu awarii grzejnik trzeba będzie zwrócić do siedziby GPEC przy ul. Białej 1b.

Dostępnych urządzeń jest prawie tysiąc. Jak informuje GPEC, na ten moment po pomoc zgłosiło się 14 mieszkańców.