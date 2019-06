Akcja poszukiwawcza na zalewie Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Poszukiwania na zalewie Pogoria w Dąbrowie Górniczej / Gorąca Linia /

Jak się dowiedzieliśmy do wody wpadł 18-latek. Razem z trzema innymi osobami pływał po zalewie Pogoria rowerem wodnym.

W pewnym momencie wpadł do wody. Do tej pory nie udało się go znaleźć.