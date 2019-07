Ewakuacja w Nysie na Opolszczyźnie. W czasie prac budowlanych przy ulicy Lazurowej znaleziono 100-kilogramowy pocisk z czasów II wojny światowej.

Policjanci i strażacy zabezpieczają teren.

Ewakuowano 22 osoby z 6 budynków mieszkalnych, domków jednorodzinnych oraz miejsc, gdzie budują się domki jednorodzinne, do czasu aż przybędą saperzy, którzy zabiorą pocisk i wywiozą go na miejsce docelowe, czyli poligon. Tam zostanie on zdetonowany - powiedział starszy kapitan Wojciech Zwardoń ze straży pożarnej w Nysie.

