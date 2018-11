​"Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów" to hasło przewodnie koncertu charytatywnego "Black or White", który odbędzie się już 10 listopada w krakowskim teatrze Variete.

Kraków: 10 listopada odbędzie się koncert charytatywny "Black or White" Marek Wiosło /RMF FM

Chcemy pomagać i pacjentom, i lekarzom - mówi dr Anna Sowa - Staszczak kierownik ośrodka medycyny nuklearnej ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.

To są nowotwory, które z powodu tego, że nie dają charakterystycznych objawów, są późno wykrywane, i są podobno do innych popularnie występujących chorób. Zależy nam na tym żeby zwrócić uwagę że coś co przypomina inną chorobę nie musi nim być. Chodzi nam o uświadomienie pacjentów żeby spojrzeli że jest taka odmiana nowotworów gdzie nie wszystko musi być wszystko bardzo charakterystyczne - podkreśla.

Nowotwory te występują jako schorzenie wielonarządowe, co może się wiązać z predyspozycją genetyczną, ale nie do końca jest możliwe wybranie grupy ryzyka. Dolegliwości są zupełnie niecharakterystyczne, jak na przykład bóle brzucha. Trudno określić także czynniki ryzyka, jak na przykład w przypadku nowotworów płuc, gdzie palenie papierosów może być głównym czynnikiem.

Lekarze zauważają związek nowotworów endokrynnych ze zbyt nadmiernym stosowaniem inhibitorów bomby protonowej czyli grupy leków stosowanych do leczenia poważnych schorzeń układu pokarmowego, takich jak krwawienie z górnych odcinków przewodu pokarmowego, refluks żołądkowo-przełykowy czy rak przełyku. Guzy neuroendokrynne to nowotwory, które często są niezauważenie. Większość z nich powstaje w obszarze jelit, żołądka i trzustki. Koncert "Black or White" ma zwiększyć świadomość istnienia takich nowotworów.

10 dzień listopada to także międzynarodowy dzień świadomości o nowotworach neuroendokrynnych - z tej okazji w krakowskim teatrze muzycznym Variete przygotowano specjalny koncert. Chcemy zmniejszyć barierę lekarz - pacjent, żeby chorzy może trochę łatwiejszym krokiem wchodzili do gabinetu. Postanowiliśmy to połączyć z dniem 10 listopada - zaznacza dr Anna Sowa - Staszczak.

Podczas koncertu będzie można zobaczyć wokalistów, tancerzy i zespoły, wszystko ma być utrzymane w kontekście tanga. Wystąpią miedzy innymi artyści Teatru Roma, krakowska akademia tańca, zespół Operacja, tancerze szkoła tańca Tango Viri i szkoły Pasja, zespół Color Voices. Fundusze z koncertu zostaną przekazane na wsparcie działania fundacji "Pro Endocrinologia".

