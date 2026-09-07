Zwrot ws. europejskiej grupy ds. obronności. Kallas nagle zmieniła decyzję

RMF24

Nie powstanie europejska grupa wysokiego szczebla ds. obronności – donoszą media. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, pod naciskiem części państw członkowskich, miała nagle zrezygnować z powołania ciała, w którym zasiadać mieli wysocy rangą politycy i wojskowi.

Impreza inaugurująca nową grupę zaplanowana była na poniedziałek rano, jednak Kallas w niedzielę postanowiła o jej odwołaniu. Przyczyną takiej decyzji były naciski ze strony części państw członkowskich, które uznały że stworzenie grupy „nie jest w tej chwili właściwym kierunkiem działania” – donoszą brukselskie media.

Czym miała zajmować się grupa?

Jeszcze w ubiegłym tygodniu, podczas nieformalnego spotkania ministrów obrony UE w Irlandii, szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała, że zbierze „najbystrzejsze umysły” i powoła grupę wysokiego szczebla ds. obronności. W jej skład wejść mieli wysocy rangą byli przywódcy polityczni i wojskowi z kilku państw UE, ale także z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Grupa miała szukać nieszablonowych sposobów na jak najszybsze uzupełnienie luk w europejskich zdolnościach obronnych i przedstawić swoje pomysły w raporcie zawierającym konkretne rekomendacje.

Kto miał być w grupie?

Prezentacja grupy miała się odbyć w poniedziałek rano w Brukseli, oczekiwano, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 150 osób z instytucji unijnych, ośrodków analitycznych, środowisk akademickich oraz NATO. Jak poinformował w poniedziałek portal Politico, chociaż biuro Kallas nie ujawniło nazwisk członków grupy, to z nieoficjalnych doniesień wynika, że grupie miał przewodniczyć były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, a w jej skład mieli wejść byli ministrowie obrony, tacy jak Juri Luik z Estonii, który pełnił również funkcję ambasadora przy NATO, oraz Florence Parly z Francji, była ministra sił zbrojnych.

Według mediów, konieczność rezygnacji z grupy to kolejny „cios” dla przywództwa Kallas, która boryka się z zakusami, głównie ze strony Francji i Niemiec, dotyczącymi gruntownej reorganizacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i przekazania większej kontroli nad unijnym korpusem dyplomatycznym Komisji Europejskiej.

