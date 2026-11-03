Zwrot w sprawie syna królowej. Był grzeczny, więc może wyjść

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Marius Borg Hoeiby, syn norweskiej królowej Mette-Marit, zostanie zwolniony z aresztu domowego - zdecydował sąd w Oslo. 29-latek został skazany na cztery lata więzienia za gwałty, przemoc wobec byłych partnerek, łamanie zakazów sądowych i przestępstwa narkotykowe.

Od lipca Hoeiby przebywał z elektroniczną opaską w królewskiej posiadłości Skaugum pod Oslo. Mógł przyjmować gości, codziennie przez trzy godziny mógł odwiedzać matkę. Mimo to skarżył się na wyjątkowo dotkliwą izolację.

Obrona przekonała sąd

Na poniedziałkowym posiedzeniu sąd przychylił się do złożonego w zeszłym tygodniu wniosku Hoeiby’ego o zakończenie tymczasowego aresztowania. Obrońcy argumentowali, że królewski pasierb przez cztery miesiące nie naruszył warunków aresztu, nie zażywał narkotyków ani nie popełniał przestępstw.

Prokuratura domagała się przedłużenia aresztu o kolejne cztery tygodnie, wskazując na ryzyko ponownego popełnienia przestępstw, w szczególności naruszania sądowych zakazów zbliżania się, które wielokrotnie przed czerwcowym wyrokiem łamał.

Skazany syn nowej królowej niesie trumnę Haralda V Dzieci oraz wnuki zmarłego króla Norwegii Haralda V uroczyście przeniosły jego trumnę z sali Pałacu Królewskiego w Oslo do pałacowej kaplicy. To właśnie tam, od wtorku, Norwegowie będą mogli osobiście pożegnać swojego monarchę, który zasiadał na…

Poniedziałkowa decyzja sądu została przez oskarżenie zaskarżona, dlatego Hoeiby do chwili rozpatrzenia odwołania nadal będzie przebywał w królewskiej posiadłości.

Jeżeli postanowienie się utrzyma, syn królowej będzie mógł zdjąć elektroniczną opaskę. Będzie jednak musiał regularnie zgłaszać się na policję oraz poddawać testom na obecność alkoholu i narkotyków.

Pasierb nowego króla skazany

W czerwcu sąd skazał nieprawomocnie Hoeiby'ego na cztery lata więzienia za gwałty, przemoc wobec byłych partnerek, łamanie zakazów sądowych i przestępstwa narkotykowe. Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na początek 2027 r.

Poniedziałkowe rozstrzygnięcie sądu o zwolnieniu syna królowej z aresztu domowego jest pierwszym wydanym w tej sprawie od objęcia norweskiego tronu przez jego ojczyma, Haakona VIII.

Dotychczas wnioski królewskiego pasierba o zakończenie aresztu domowego były oddalane. Odwołanie oskarżenia ma być rozpoznane w najbliższych dniach.