Zwrot w sprawie Morza Czerwonego? Tajne spotkanie w ambasadzie USA

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Władze Stanów Zjednoczonych spotkały się w Omanie z przedstawicielami jemeńskich rebeliantów Huti. Podczas rozmów, które odbyły się w ambasadzie USA, Huti zapewnili, że nie zamierzają atakować amerykańskich jednostek i zobowiązują się do przestrzegania zawieszenia broni. Informacje na ten temat przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Spotkanie w ambasadzie USA

Według doniesień agencji Reutera, do spotkania doszło w miniony weekend w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Omanie. Stronę amerykańską reprezentowali pracownicy ambasady. Jak przekazały dwa źródła, rebelianci Huti zapewnili, że nie planują ataków na amerykańskie jednostki oraz że przestrzegają porozumienia o zawieszeniu broni, które zostało zawarte z USA w 2025 roku.

Co więcej, jedno ze źródeł poinformowało, że Huti zadeklarowali również powstrzymanie się od ataków na statki izraelskie oraz wszelkie jednostki komercyjne – z wyjątkiem tych należących do Arabii Saudyjskiej.

Eskalacja walk w Jemenie. Ponad 100 tys. osób musiało opuścić domy Od początku września ponad 100 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w Jemenie w wyniku eskalacji walk między rebeliantami Huti a siłami rządowymi. Sytuacja humanitarna w regionie staje się coraz bardziej dramatyczna, a tysiące…

Stanowisko USA i brak oficjalnych komentarzy

Rzecznik Departamentu Stanu USA nie potwierdził oficjalnie spotkania. Podkreślił jednak, że „ochrona swobody żeglugi na Morzu Czerwonym oraz zapobieganie eksportowi terroryzmu z Bliskiego Wschodu są uznawane przez Stany Zjednoczone za kluczowe interesy”.

Ani ambasada USA w Omanie, ani wysoki rangą przedstawiciel Huti, z którym kontaktowała się agencja, nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz.

Kluczowy szlak dla ropy i gazu zagrożony. Rebelianci przejęli kontrolę Sprzymierzeni z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego – poinformowała w piątek AFP, powołując się na anonimowego przedstawiciela władz Jemenu. Sytuacja jest szczególnie groźna dla Arabii Saudyjskiej,…

Huti przejmują kontrolę nad wybrzeżem

W ostatnich dniach Huti przejęli faktyczną kontrolę nad jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego, w tym nad historycznym portem Mokka oraz wyspą Perim, położoną w strategicznej cieśninie Bab al-Mandab. To właśnie przez ten rejon przebiega jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata.

Huti, którzy w 2014 roku zajęli stolicę Jemenu i zmusili uznawany przez społeczność międzynarodową rząd do relokacji, od ponad dekady prowadzą walkę z koalicją pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Choć w ostatnich latach działania zbrojne wyhamowały dzięki rozejmowi, walki rozgorzały na nowo w lipcu. Huti ogłosili wtedy blokadę saudyjskiej żeglugi na Morzu Czerwonym w odpowiedzi na blokadę jemeńskich portów przez Arabię Saudyjską.

Arabia Saudyjska prosi o wsparcie USA

W obliczu postępów ofensywy Huti następca tronu i faktyczny przywódca Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman, skontaktował się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Poprosił o wsparcie militarne. Jak informuje Reuters, Waszyngton przekazał jednak Rijadowi, że nie zamierza angażować się w konflikt bezpośrednio.