Zwrot w relacjach Niemiec i USA? „Bez złośliwości i szyderstw”

RMF24

Koniec napięć w relacjach ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha? „Der Spiegel” pisze o zacieśnieniu współpracy zbrojeniowej między USA i Niemcami.

„Nie było szyderstw”

„Der Spiegel” ocenia, że w trakcie wizyty Pistoriusa w Pentagonie „nie było czuć amerykańskiej złośliwości ani szyderstw pod adresem Niemiec”.

Strony uzgadniały „ściślejszą współpracę w dziedzinie zbrojeń”, a Hegseth chwalił swojego niemieckiego odpowiednika.

„To przyjazne spotkanie jest zaskakujące, bo dotychczas relacje obu ministrów były raczej konfrontacyjne” - ocenia tygodnik. Przypomina, że na jednym z zamkniętych spotkań ministerialnych po rozpoczęciu przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi Pistorius miał powiedzieć Hegsethowi, że nie pozwoli się strofować.

Tajne spotkanie dziewięciu państw w niemieckim ośrodku narciarskim Przedstawiciele dziewięciu państw wzięli udział w niejawnym spotkaniu w Niemczech, by omówić napięcia w regionie i wojnę z Iranem – poinformował portal Axios. Na rozmowach stawili się dowódcy sił Izraela, USA, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kataru,…

„Niemal wylewnie chwalił Pistoriusa”

Według gazety ministerstwo obrony Niemiec włożyło dużo pracy w przygotowanie spotkania Pistoriusa w Pentagonie. Niemieccy urzędnicy i wojskowi „cierpliwie tłumaczyli stronie amerykańskiej, jak mocno Niemcy zmieniły kurs w sprawach obronności”. Fakty te „dotarły również do Hegsetha, który dotąd chętnie wygłaszał tyrady przeciwko krajom europejskim, a szczególnie przeciwko Niemcom”.

„Der Spiegel” odnotowuje, że przed kamerami w Pentagonie Hegseth „niemal wylewnie chwalił Pistoriusa”, a Niemcy stawiał za przykład dla innych państw w Europie.

Podpisano list intencyjny

Po spotkaniu strony podpisały list intencyjny, którego celem jest ściślejsza współpraca niemieckich i amerykańskich firm zbrojeniowych. „Pomysł jest następujący: ponieważ po uderzeniach wojskowych na Iran amerykańskie magazyny amunicji są w dużej mierze puste, niemieckie firmy mają pomóc w szybkim zwiększeniu produkcji rakiet przeciwlotniczych i broni precyzyjnej” - pisze „Der Spiegel”.

Postępu nie ma natomiast w przypadku dostawy amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk. Mimo uzgodnienia przez Niemcy zakupu tych rakiet od USA na szczycie NATO w lipcu „przebieg rozmów od tamtej pory był rozczarowujący” - podkreśla „Der Spiegel”. Zgodnie z obecnymi planami Niemcy miałyby otrzymać pierwsze te pociski dopiero na początku lat 30. lub w połowie tej dekady.