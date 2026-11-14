Zwrot na Alasce. Pierwsza taka sytuacja od 28 lat

Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał troje republikańskich kandydatów: Dave'a Bronsona, Trega Taylora i Bernadette Wilson. Jego zwycięstwo oznacza koniec ośmiu lat rządów gubernatora Mike'a Dunleavy'ego z Partii Republikańskiej.
Program nowego gubernatora
W kampanii wyborczej kandydat demokratów opowiadał się m.in. za pełnym finansowaniem szkół publicznych ze środków stanowych, a także za nałożeniem podatku CIT na producentów ropy naftowej i paliw. Gospodarka Alaski opiera się w głównej mierze na przemyśle naftowo-paliwowym.
Polityk domagał się również wprowadzenia moratorium na budowę nowych centrów danych w stanie do czasu, aż tamtejsi deputowani opracują przepisy regulujące tę kwestię.
Kreiss-Tomkins zadeklarował również, że chce stworzyć stanową administrację z udziałem demokratów, republikanów i polityków niezależnych.
30. stan w rękach demokratów
W wyniku wyborów z 3 listopada politycy Partii Demokratycznej będą sprawować urząd gubernatora w 30 z 50 stanów USA, w tym w Iowa, Ohio i Teksasie, gdzie większość wyborców od lat głosowała na republikanów. W tym roku wybierano gubernatorów w 36 stanach.
Kreiss-Tomkins zostanie zaprzysiężony 7 grudnia.