Zwrot na Alasce. Pierwsza taka sytuacja od 28 lat

RMF24

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Po raz pierwszy od 1998 roku kandydat Partii Demokratycznej wygrał wybory na gubernatora Alaski - wynika z prognoz AP i NBC News. Stanowisko obejmie Jonathan Kreiss-Tomkins. Alaska będzie już 30. stanem USA, w którym demokraci będą mieć gubernatora.

Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał troje republikańskich kandydatów: Dave'a Bronsona, Trega Taylora i Bernadette Wilson. Jego zwycięstwo oznacza koniec ośmiu lat rządów gubernatora Mike'a Dunleavy'ego z Partii Republikańskiej.

Program nowego gubernatora

W kampanii wyborczej kandydat demokratów opowiadał się m.in. za pełnym finansowaniem szkół publicznych ze środków stanowych, a także za nałożeniem podatku CIT na producentów ropy naftowej i paliw. Gospodarka Alaski opiera się w głównej mierze na przemyśle naftowo-paliwowym.

Polityk domagał się również wprowadzenia moratorium na budowę nowych centrów danych w stanie do czasu, aż tamtejsi deputowani opracują przepisy regulujące tę kwestię.

Kreiss-Tomkins zadeklarował również, że chce stworzyć stanową administrację z udziałem demokratów, republikanów i polityków niezależnych.

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30. stan w rękach demokratów

W wyniku wyborów z 3 listopada politycy Partii Demokratycznej będą sprawować urząd gubernatora w 30 z 50 stanów USA, w tym w Iowa, Ohio i Teksasie, gdzie większość wyborców od lat głosowała na republikanów. W tym roku wybierano gubernatorów w 36 stanach.

Kreiss-Tomkins zostanie zaprzysiężony 7 grudnia.