Zuckerberg ponownie przed sądem. Stawką 1,4 biliona dolarów

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We wtorek w Oakland w Kalifornii rozpoczyna się proces przeciwko koncernowi Meta. Właściciel Facebooka i Instagrama odpowie na zarzuty 30 amerykańskich stanów o celowe uzależnianie nieletnich od swoich platform. Sama firma szacuje, że odszkodowania mogą sięgnąć 1,4 biliona dolarów. To niemal równowartość jej giełdowej wyceny - informuje agencja Reutera.

Pozew złożony jeszcze w 2023 roku zarzuca koncernowi Meta naruszenie federalnej ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) oraz stanowych przepisów konsumenckich. Według oskarżycieli firma opracowała i udoskonalała zestaw psychologicznie manipulacyjnych funkcji, których celem było maksymalizowanie czasu spędzanego przez młodych użytkowników na platformach. Chodzi między innymi o nieskończone przewijanie, automatyczne odtwarzanie filmów i licznik polubień.

Stany chcą zmian w algorytmach

Oskarżyciele domagają się nie tylko pieniędzy. Kalifornia, Kolorado, Kentucky i New Jersey żądają wprowadzenia ograniczeń wiekowych, likwidacji nieskończonego przewijania treści, usunięcia algorytmów i modeli AI zbudowanych na danych dzieci oraz przebudowy systemu rekomendacji tak, by priorytetem był dobrostan użytkowników, a nie ich zaangażowanie.

Jednym z moich najważniejszych zadań jako prokuratora generalnego jest ochrona naszych dzieci. Meta zaprojektowała niebezpieczny produkt dla młodych użytkowników, wiedziała o tym i okłamywała dzieci, rodziny i społeczeństwo - oświadczył prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta.

Firma nazywa zarzuty bezpodstawnymi

Meta odrzuca oskarżenia. Rzecznik koncernu określił roszczenia stanów jako „bezpodstawne”, a żądania finansowe jako „rażąco nieproporcjonalne”. Firma argumentuje też, że nie mogła wprowadzać konsumentów w błąd co do uzależniającego charakteru platform, ponieważ „uzależnienie od mediów społecznościowych” nie jest uznaną jednostką psychiatryczną

W Nowym Meksyku Meta jest „uciążliwością publiczną"

Meta przegrała już w tym roku dwa procesy w sądach stanowych, w sprawach opartych na podobnych zarzutach. W marcu ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Meta i Google odpowiadają za depresję i lęki młodej kobiety, która intensywnie korzystała z ich serwisów jako dziecko. Przyznała jej 6 milionów dolarów odszkodowania. Znacznie dalej poszedł sąd w Nowym Meksyku. Sędzia Bryan Biedscheid nałożył na firmę łącznie 942 miliony dolarów kar i uznał jej platformy za „uciążliwość publiczną". Porównał je do fabryki zatruwającej powietrze, którym oddychają wszyscy mieszkańcy. To pierwszy raz, gdy amerykański sąd zastosował tę konstrukcję wobec firmy z branży mediów społecznościowych.

Proces potrwa siedem tygodni

Sprawę w Oakland prowadzi sędzia federalna Yvonne Gonzalez Rogers. Wybór ławy przysięgłych rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, po tym, jak sąd apelacyjny odrzucił wniosek Mety o odroczenie procesu. Proces potrwa około siedmiu tygodni. Zeznawać mają Mark Zuckerberg oraz szef Instagrama Adam Mosseri.