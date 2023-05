Rynek towarów luksusowych, który ma za sobą trudny pandemiczny okres, odbił się i przeżywa gwałtowny wzrost. Firma konsultingowa Bain and Company utrzymuje, że branża okazała się odporna na recesję. Analitycy szacowali globalny wzrost branży luksusowej w ubiegłym roku na około 20 procent i zapowiadają, że będzie on trwał - choć ze znacznie mniejszą dynamiką - do końca dekady. W 2022 roku klientami branży było ich zdaniem około 400 milionów ludzi i grupa ta powinna wzrosnąć do 2030 roku o 100 tysięcy.