Zostawił 17-latkę samą na niebezpiecznej górze. Poszli oglądać wschód słońca

RMF24

Austriacka policja prowadzi postępowanie w sprawie 21-letniego Niemca, który miał zostawić swoją 17-letnią znajomą na Zugspitze – najwyższym szczycie Niemiec. Dziewczyna, przebywająca na wysokości około 2500 metrów w temperaturze sięgającej -12 stopni Celsjusza, doznała hipotermii. Została uratowana przez ratowników górskich i trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Dwoje niemieckich turystów wyruszyło nad ranem z Ehrwaldu w austriackim Tyrolu. Ich celem było dotarcie na Zugspitze, mierzącą 2962 metry nad poziomem morza, by obserwować wschód słońca.

Warunki w górach szybko okazały się bardzo trudne. Według relacji cytowanej przez agencję DPA, turyści brnęli w śniegu sięgającym kolan. Z powodu pogody zrezygnowali z wejścia na szczyt.

W pewnym momencie 17-latka i 21-latek rozdzielili się. Mężczyzna miał samotnie zejść z góry, natomiast dziewczyna została na wysokości około 2500 metrów.

Nastolatka zdołała zawiadomić służby ratunkowe. Na miejsce skierowano siedmiu ratowników górskich. Ostatecznie dziewczyna została ewakuowana śmigłowcem, a następnie karetką przewieziona do szpitala w Garmisch-Partenkirchen w Bawarii. Po udzieleniu pomocy została wypisana.

Śledztwo po interwencji ratowników

Policja w Austrii wyjaśnia teraz, czy 21-latek naraził dziewczynę na niebezpieczeństwo. Nie ujawniono, dlaczego turyści rozdzielili się podczas wyprawy. Rzecznik policji odmówił komentarza w tej sprawie, powołując się na trwające postępowanie.

Austriackie prawo przewiduje za narażenie innej osoby na zagrożenie dla zdrowia lub życia karę do trzech miesięcy więzienia. Po zakończeniu czynności materiały mają trafić do prokuratury w Innsbrucku, która zdecyduje, czy doszło do przestępstwa.

W styczniu 2025 roku na najwyższym szczycie Austrii, Grossglocknerze, doszło do podobnej sytuacji. 33-letnia kobieta zamarzła na śmierć, po tym, jak jej partner zostawił ją samą. Sprawa była bardzo głośna, a mężczyzna upierał się, że kochał swoją partnerkę i że oddalił się, by znaleźć pomoc. Uznano go winnym nieumyślnego spowodowania śmierci.