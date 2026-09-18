Zostały po nich buty. ONZ: Stany Zjednoczone mogły popełnić w Iranie dwie zbrodnie wojenne

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Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Stany Zjednoczone popełniły zbrodnie wojenne w dwóch atakach w Iranie, w których zginęło co najmniej 177 cywilów. Tak twierdzą eksperci ONZ ds. praw człowieka w nowym raporcie Niezależnej Międzynarodowej Misji Śledczej ds. Iranu, o czym informuje BBC.

Buty i inne przedmioty należące do uczennic z Minab, które zginęły w amerykańskim nalocie, ułożone na placu Valiasr w Teheranie; Iran; 22 kwietnia 2026 roku, fot. ABEDIN TAHERKENAREH

Buty i inne przedmioty należące do uczennic z Minab, które zginęły w amerykańskim nalocie, ułożone na placu Valiasr w Teheranie; Iran; 22 kwietnia 2026 roku, fot. ABEDIN TAHERKENAREH / PAP

Piątek 18 września to 203. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak obie strony kontynuują sporadyczne ostrzały. W ostatnich tygodniach ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą. Konflikt w dużej mierze koncentruje się wokół blokowanej dla żeglugi cieśniny Ormuz. Pokłosiem konfliktu jest wzrost cen ropy. Dziś cena baryłki ropy naftowej na rynkach światowych waha się w przedziale od około 101 do 104 dolarów.

W dwóch przypadkach nieodróżnienie celów cywilnych od wojskowych?

Telewizja BBC informuje natomiast, że eksperci ONZ ds. praw człowieka twierdzą, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Stany Zjednoczone popełniły zbrodnie wojenne w dwóch atakach w Iranie, w których zginęło co najmniej 177 cywilów. Chodzi o ataki rakietowe na:

szkołę podstawową w Minab.

kompleks sportowy w Lamerd.

Według irańskich władz w ataku na szkołę podstawową w południowym Iranie, w Minab zginęło co najmniej 73 chłopców i 47 dziewcząt, a łączna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 150 osób. W hołdzie dla uczniów i uczennic szkoły w Minab na placu Valiasr w Teheranie ułożono buty i inne osobiste przedmioty ofiar.

Szkoła w Minab, zdjęcie z sierpnia tego roku, fot. ATTA KENARE / AFP/East News

Buty uczennic z Minab, które zginęły w amerykańskim nalocie; fot. ABEDIN TAHERKENAREH / PAP

Fot. ABEDIN TAHERKENAREH / PAP

W nowym raporcie Niezależnej Międzynarodowej Misji Śledczej ds. Iranu stwierdzono, że ataki przeprowadzono bez rozróżnienia celów cywilnych od wojskowych, zginęli w nich cywile i doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej.

Jak podaje BBC, Stany Zjednoczone wcześniej zaprzeczyły atakowi w Lamerd i oświadczyły, że badają wydarzenia w Minab. Urzędnik Departamentu Stanu stwierdził, że USA nie uznają ustaleń zawartych w raporcie za wiarygodne.

Iran miał popełnić zbrodnie przeciwko ludzkości w styczniu

Eksperci stwierdzili również, że irańskie władze popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości podczas tłumienia masowych protestów antyrządowych w styczniu. Podkreślili, że zabójstwa dokonywane przez siły bezpieczeństwa miały miejsce na „porażającą i bezprecedensową skalę” we wszystkich 31 prowincjach kraju. Iran nie odniósł się jeszcze do tych ustaleń, jednak wcześniej odrzucał zarzuty dotyczące systematycznego łamania praw człowieka.