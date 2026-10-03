Żółty alarm na Litwie odwołany. Poderwano myśliwce, zamknięto lotnisko

RMF24

Żółty alarm powietrzny ogłoszony w sobotę rano w okręgu wileńskim na Litwie został już odwołany - podało litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC). Poderwano myśliwce NATO i zawieszono na krótko działanie lotniska w Wilnie. Powodem było rzekome zagrożenie powietrzne w postaci podejrzanego obiektu.

Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) poinformowało w sobotę rano o odwołaniu po około 40 minutach alarmu powietrznego, który został ogłoszony dla okręgu wileńskiego i rejonu wiłkomierskiego z powodu potencjalnego zagrożenia dronem.

Brak zagrożenia z powietrza

Potwierdzono brak zagrożenia z powietrza, gdyż obiekt nie stanowi niebezpieczeństwa. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy były to ptaki, czy inny obiekt – powiedział w radiu publicznym LRT szef NKVC Vilmantas Vitkauskas.

Najważniejszą wiadomością jest to, że alert powietrzny został odwołany; ludzie mogą wrócić do swoich zwykłych zajęć – dodał.

Lotnisko znów działa

Lotnisko w Wilnie wznowiło działalność, choć możliwe są opóźnienia lub odwołania lotów.

Wcześniej Vitkauskas poinformował, że NKVC otrzymało sygnały od mieszkańców, którzy widzieli niezidentyfikowany obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa w środkowej części kraju. NKVC przekazało dziennikarzom, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi.

W odpowiedzi na potencjalne zagrożenie poderwane zostały myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by sprawdzili, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia, i czekali na dalsze informacje.

Nowa taktyka Putina: Uderzanie w mosty. Dron trafił w kluczową przeprawę na Dnieprze Most Północny na Dnieprze w Kijowie dziś rano trafiony przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. Poinformował o tym burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko na Telegramie.

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza.

We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.