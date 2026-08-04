Żołnierz zaczął strzelać do wojskowych i cywilów na Krymie. Są zabici i ranni

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Rosyjski żołnierz otworzył ogień na Krymie, zabijając cztery osoby, w tym troje cywilów. Napastnik został zatrzymany.

Rosyjski żołnierz otworzył ogień na Krymie, zabijając cztery osoby, w tym troje cywilów (zdjęcie ilustracyjne); fot. IMAGO/Stanislav Krasilnikov/Imago Stock and People

Rosyjski żołnierz otworzył ogień na Krymie, zabijając cztery osoby, w tym troje cywilów (zdjęcie ilustracyjne); fot. IMAGO/Stanislav Krasilnikov/Imago Stock and People / East News

O zdarzeniu poinformował we wtorek rano we wpisie na Telegramie Michaił Razwożajew, pełniący funkcję gubernatora okupowanego przez Rosję Sewastopola na Krymie.

Rosyjski namiestnik przekazał, że w miejscowości Chmielnickie doszło do tragedii. Ze wstępnych informacji wynika, że rosyjski żołnierz otworzył ogień do współtowarzyszy broni, a następnie zaatakował mieszkańców wsi.

Zginęły w sumie cztery osoby (jeden wojskowy i trzech cywilów - dwóch mężczyzn w wieku 71 i 59 lat oraz 64-letnia kobieta), a kolejne cztery zostały ranne.

Napastnik został zatrzymany. „Na miejscu pracują obecnie śledczy i technicy kryminalistyki. Ustalane są wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia” - napisał Razwożajew.

„Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i zaufanie wyłącznie oficjalnym informacjom. Nie rozpowszechniajcie niepotwierdzonych pogłosek” - zaapelował, składając najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim zabitych.