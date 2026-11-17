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Żołnierz USA zatrzymany w zeszłym tygodniu w Anglii w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji trafił pod nadzór amerykańskich władz wojskowych - poinformowała we wtorek brytyjska policja.

Są to niezwykle poważne zarzuty, a nasza wspólna reakcja powinna być wyraźnym sygnałem, że będziemy działać szybko i zdecydowanie wszędzie tam, gdzie podejrzewamy prowadzenie tego rodzaju działalności szpiegowskiej - stwierdził Laurence Taylor, zastępca komisarza londyńskiej policji.

Podkreślił, że przekazanie śledztwa nastąpiło na podstawie porozumień międzynarodowych.

W armii od 2008 roku

41-letni żołnierz amerykańskiej armii został aresztowany w ubiegły wtorek po śledztwie prowadzonym przez brytyjskie służby, FBI i amerykańską armię.

Wojsko USA ujawniło, że to podpułkownik Brandon Carroll Tyner, który w armii służył od 2008 roku.

Według brytyjskich mediów mężczyzna pełnił służbę w bazie Imjin Barracks niedaleko Gloucester w południowo-zachodniej Anglii. To tam znajduje się dowództwo Sojuszniczego Korpusu Szybkiego Reagowania NATO.

Wojskowy został aresztowany w związku z podejrzeniem złamania ustawy o bezpieczeństwie narodowym - wejściem w posiadanie lub ujawnieniem chronionych informacji oraz udzielaniem pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym.

Szpiegował na rzecz Rosji?

Po ogłoszeniu zatrzymania brytyjska policja sprecyzowała, że krajem, na rzecz którego mężczyzna miał działać, jest Rosja.

Amerykański generał brygady Sean Stinchon powiedział, że sprawa ta powinna być „surowym ostrzeżeniem dla każdego żołnierza podejrzanego o złamanie przysięgi”, którą wszyscy składają.

Zawsze, gdy będziemy podejrzewać, że ktoś zdradził zaufanie swoich towarzyszy broni i naraził na szwank naszą wspólną obronę, zidentyfikujemy tę osobę i dopilnujemy, aby sprawiedliwości stało się zadość – dodał generał.