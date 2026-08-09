Znaleźli kluczyki, gdy rodzice spali. 6-latek wsiadł do auta i potrącił byłą miss

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Sześcioletni chłopiec i jego czteroletni brat z Oakland w USA znaleźli kluczyki do rodzinnej Toyoty, gdy ich rodzice jeszcze spali. Dzieci wyszły z domu, wsiadły do auta i wyjechały na ulicę. Kilka minut później doszło do tragedii - prowadzony przez 6-latka samochód wjechał na przejściu dla pieszych w 31-letnią Kiarę Bowling. Była miss i studentka walczy w szpitalu o życie.

Do wypadku doszło 6 sierpnia. Według relacji amerykańskich mediów, dzieci opuściły dom niezauważenie z kluczykami do samochodu. Sześcioletni chłopiec usiadł za kierownicą Toyoty Camry, a jego młodszy brat zajął miejsce pasażera. Auto najpierw otarło się o inny pojazd, po czym chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w 31-letnią Kiarę Darvonne Bowling, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych, prowadząc psa.

Stan poszkodowanej jest krytyczny

Według relacji rodziny, Bowling doznała bardzo poważnych obrażeń. Ma krwotoki mózgowe i złamania. Mamy po prostu nadzieję, że szybko wróci do zdrowia – powiedziała jej siostra, Christina Blackmon Fox News. Kobieta przeszła już kilka operacji, a jej stan lekarze określają jako krytyczny, choć pojawiły się pierwsze oznaki poprawy: 31-latka zaczęła reagować na proste polecenia.

Nadal bardzo mocno walczy o życie – stwierdziła siostra kobiety.

Obaj chłopcy trafili do szpitala, ich stan jest stabilny. Psem, którym opiekowała się Bowling, zajęli się weterynarze. Zwierzę ma wrócić do pełni zdrowia.

Kto poniesie odpowiedzialność za wypadek?

Rodzina Bowling podkreśla, że nie obwinia dzieci za tragedię. Były zbyt małe, by rozumieć konsekwencje swoich działań – zaznaczają bliscy. Rodzice mogą jednak ponieść odpowiedzialność cywilną za dopuszczenie do sytuacji, w której dzieci uzyskały dostęp do pojazdu.

Kim jest poszkodowana?

Kiara Darvonne Bowling to osoba znana w lokalnej społeczności. W ubiegłym roku zdobyła tytuł Miss Greater Bay Area podczas konkursu California Regency International Pageant. Jest na ostatnim semestrze studiów na California State University, East Bay w Hayward, a niedawno ukończyła internetowy kurs przygotowujący do studiów prawniczych organizowany przez Harvard Law School.