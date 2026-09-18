Znaleziono podsłuch w aucie znanego polityka

RMF24

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował w piątek, że w jego samochodzie służbowym znaleziono urządzenie przypominające sprzęt do podsłuchu. Dodał, że o sprawie zostały powiadomione organy ścigania.

Sadowy opublikował na komunikatorze Telegram nagranie, na którym pokazał płytki z układami scalonymi i przewodami.

Jest antena, jakaś karta SIM, są różne urządzenia. No, prawdopodobnie ma to jakieś zastosowanie. Być może są to urządzenia podsłuchowe, bo trudno inaczej je nazwać - powiedział.

Według mera podejrzany sprzęt znaleziono po tym, jak w ciągu ostatniego miesiąca dwukrotnie całkowicie rozładował się akumulator samochodu. Zwrócił również uwagę na stukanie dochodzące z jednego z elementów pojazdu. Po jego rozebraniu właśnie znaleziono urządzenie przypominające podsłuch.

Sadowy zaznaczył, że nie wie, kto może być odpowiedzialny za umieszczenie tego sprzętu w jego samochodzie.

Jeśli zostało to zrobione oficjalnie, na podstawie decyzji sądu, przez nasze organy, to w porządku – proszę przyjść i zabrać. Jeśli jest to urządzenie pozostawione bez właściciela, ale może być potrzebne w jakimś postępowaniu, organy ścigania również mogą się temu przyjrzeć – oświadczył.

Wcześniej podsłuch znaleziono w gabinecie

Mer przypomniał, że 17 września 2025 roku w jego gabinecie znaleziono urządzenie, które wówczas zostało określone jako podsłuch. Jak informował wtedy Sadowy, urządzenie znajdowało się w jednym z telefonów na jego biurku. Do tej pory nie otrzymał jednak od organów ścigania konkretnych informacji w tej sprawie.

Andrij Sadowy jest merem Lwowa od 2006 roku.