Norweska policja poinformowała o znalezieniu z pomocą psów tropiących ciała drugiej ofiary osunięcia się ziemi w miasteczku Ask w pobliżu Oslo. Trwają wciąż poszukiwania pozostałych ośmiu zaginionych, w tym dwójki dzieci.

Dziura, która powstała na skutek osunięcia się ziemi, jest ogromna. Ma 700 metrów długości / Terje Bendiksby / PAP/EPA

Część miasteczka Ask w Norwegii w środę nad ranem zapadła się pod ziemię. Niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi zbocza, powstałego w wyniku osunięcia ziemi. Dziura ma 700 metrów długości oraz 300 szerokości.



Początkowo poszukiwano 26 osób, ale z czasem okazało się, że większość zaginionych odnalazła się w innych miejscach, niż w rejonie osuwiska.



W piątek ratownicy znaleźli zwłoki pierwszej z ofiar. Nie podano szczegółów dotyczących płci ani wieku osób, które zginęły. Dziś norweska policja poinformowała o znalezieniu z pomocą psów tropiących ciała drugiej ofiary. Wciąż trwają poszukiwania ośmiu zaginionych, w tym dwójki dzieci.



Mamy nadzieję, że uda nam się odnaleźć ich żywych, ale czas nie jest naszym sprzymierzeńcem - powiedział Roy Alkvist z norweskiej policji.

Pisaliśmy o tym: Walka z czasem i mrozem. Dzieci wśród zaginionych po osunięciu ziemi w Norwegii

W rejonie osuwiska pracują zespoły ratowników z psami. Wcześniej z powodu możliwości wystąpienia dalszych osuwisk ziemi akcja ratownicza odbywała się głównie za pomocą helikopterów oraz dronów. Użyto w niej także kamer termowizyjnych.

Bilans katastrofy w Ask to także co najmniej 10 osób rannych, 31 zawalonych domów mieszkalnych oraz dziewięć innych budynków. Ewakuowano ponad 1000 osób. Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych, którzy stracili dorobek całego życia.

W rejonie, w którym doszło do tragedii, występują złoża gliny. W ostatnim czasie w tej części Norwegii padały obfite deszcze.