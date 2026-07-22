Zmiany w ukraińskiej armii. Jest nowy szef Sztabu Generalnego

RMF24

W Kijowie zapadły kluczowe decyzje dotyczące przyszłości ukraińskiej armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że nowym szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie generał major Ihor Skybiuk – doświadczony wojskowy, który od lat stoi na straży bezpieczeństwa kraju.

W środę, 22 lipca 2026 roku, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o jednej z najważniejszych decyzji personalnych ostatnich miesięcy. Nowym szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie generał major Ihor Skybiuk. To postać doskonale znana w wojskowych kręgach – Skybiuk to oficer z ogromnym doświadczeniem, który przez ostatnie lata aktywnie uczestniczył w obronie kraju, współpracując ramię w ramię z nowym naczelnym dowódcą, generałem Mychajłem Drapatym.

Zmiany na najwyższych stanowiskach w armii to odpowiedź na dynamiczną sytuację na froncie oraz konieczność dalszego wzmacniania struktur dowodzenia. Zełenski podkreślił, że decyzje te są efektem szeroko zakrojonych konsultacji z kluczowymi dowódcami i mają zapewnić pełną koordynację działań wszystkich elementów ukraińskiej armii.

Nowe role dla dotychczasowych liderów

Nie tylko generał Skybiuk otrzymał nowe zadania. Prezydent Zełenski przekazał również, że ustalono szczegółowy plan dalszej służby dla Ołeksandra Syrskiego, byłego naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, oraz Andrija Hnatowa, dotychczasowego szefa Sztabu Generalnego. Obaj wojskowi mają pozostać aktywni w strukturach obronnych państwa, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę w nowych rolach.

Zmiany te mają na celu nie tylko odświeżenie kadry dowódczej, ale także zapewnienie, że żaden z kluczowych dowódców nie zostanie zmarginalizowany.

Ważne jest, aby wszystkie elementy naszej armii nadal działały w pełnej koordynacji – podkreślił prezydent w oficjalnym komunikacie.

Mobilizacja i nowe inicjatywy obronne

W swoim wystąpieniu Zełenski zwrócił uwagę na kluczowe wyzwania, przed jakimi stoi dziś ukraińska armia. Podkreślił, że skuteczny proces mobilizacji jest warunkiem utrzymania realnych zdolności obronnych kraju. Prezydent podziękował Siłom Obrony Ukrainy za realizację planu dalekosiężnych uderzeń na terytorium Rosji oraz za regularne prowadzenie uderzeń średniego zasięgu, co znacząco wpływa na osłabienie potencjału agresora.

Jednocześnie Zełenski zapowiedział przyspieszenie realizacji kluczowych inicjatyw w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej. Wśród priorytetów wymienił rozwój programu antybalistycznego Freya, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie licencji na produkcję systemów Patriot oraz zacieśnienie współpracy z europejskimi partnerami w ramach wspólnych programów obronnych.

Kulisy zmian: protesty, dymisje i podziękowania

Decyzje personalne w ukraińskim wojsku zapadły w atmosferze napięcia. Przez ostatni tydzień Kijów żył protestami, które wybuchły po niespodziewanym odwołaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie społeczne, Zełenski zdecydował się na kolejne zmiany – odwołał Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i powołał na jego miejsce generała Mychajła Drapatego.

Nowy naczelny dowódca nie krył wzruszenia. „Służba Ukrainie zawsze była dla mnie zaszczytem, a w czasie wojny o niepodległość oznacza absolutną odpowiedzialność. Będę pracował odpowiedzialnie, z pełnym zaangażowaniem i z szacunkiem dla ludzi, którzy dziś bronią naszego państwa” – napisał Drapaty na swoim profilu w mediach społecznościowych.