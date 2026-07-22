Zmiany na moskiewskim niebie. Nowe restrykcje po atakach dronów

RMF24

Rosawiacja wprowadziła poważne ograniczenia dla cywilnych samolotów w rejonie moskiewskich lotnisk. Zmiany obejmują obniżenie maksymalnej wysokości lotów oraz zakaz tranzytu przez stołeczny węzeł lotniczy. Decyzja ma związek z nasilającymi się atakami ukraińskich dronów.

Zgodnie z najnowszą depeszą NOTAM, zawierającą istotne dla bezpieczeństwa operacji lotniczych informacje, Rosawiacja obniżyła maksymalną wysokość lotów cywilnych samolotów w rejonie moskiewskich lotnisk z 8,5 do 4,9 tys. metrów. To nie wszystko, bo dodatkowo wprowadzono zakaz lotów tranzytowych przez stołeczny węzeł lotniczy.

Jak informuje dziennik „Kommiersant”, decyzja została podjęta na wniosek Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w związku z coraz częstszymi atakami ukraińskich dronów.

Ograniczenia mają obowiązywać do 12 sierpnia, jednak eksperci nie wykluczają, że mogą zostać przedłużone nawet do końca wojny w Ukrainie. Podobne restrykcje mogą pojawić się także w innych regionach kraju.

Utrudnienia dla przewoźników i pasażerów

Nowe przepisy oznaczają, że samoloty cywilne będą mogły szybciej lądować na najbliższym lotnisku, ale jednocześnie wydłuży się czas lotu o 5–15 minut, co przełoży się na większe zużycie paliwa. Wzrośnie także ryzyko kolizji z ptakami.

Najbardziej odczuwalny będzie jednak zakaz lotów tranzytowych, który dotknie szereg linii lotniczych, m.in. Aerofłot, Smartavię i Belavię. Choć zmniejszone zostanie natężenie ruchu nad moskiewskim węzłem lotniczym, to omijanie go może wydłużyć trasę nawet o 20–30 minut.

Według ekspertów, przewoźnicy mogą być zmuszeni do rezygnacji z niektórych połączeń tranzytowych lub podniesienia cen biletów, by zrekompensować dodatkowe koszty.

Ekonomia schodzi na dalszy plan

Zdaniem Andrieja Kramarenki z Instytutu Ekonomiki Transportu Wyższej Szkoły Ekonomicznej, w obecnej sytuacji gospodarcze aspekty przewozów lotniczych mają drugorzędne znaczenie. Przedstawiciele linii lotniczych podkreślają, że nowe ograniczenia są mniej dotkliwe niż koszty związane z zamykaniem przestrzeni powietrznej podczas ataków dronów.