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Zmiana w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Wznawiają specjalne loty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (13:34)

Ukraińskie władze podjęły decyzję o wznowieniu lotniczej ewakuacji medycznej maszynami należącymi do Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ma to znacząco skrócić transport pacjentów m.in. do szpitali za granicą.

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Zmiana w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Wznawiają specjalne loty
Śmigłowce należące do Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Przestrzeń powietrzna nad Ukrainą dla lotów cywilnych jest zamknięta od początku pełnoskalowej wojny, rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 roku.

„Wznawiamy lotniczą ewakuację medyczną pacjentów z wykorzystaniem statków powietrznych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Rząd zatwierdził zasady organizacji takich przewozów” - poinformował w piątek premier Ukrainy Serhij Korecki.

Zaznaczył, że dziś, ze względu na zamkniętą przestrzeń powietrzą, transport naziemny pacjentów, którzy wymagają pilnej opieki specjalistycznej, trwa kilkanaście godzin.

„Obecnie, na przykład, przejazd z Charkowa do centrum ewakuacyjnego w Rzeszowie może zająć 15-16 godzin. Drogą powietrzną tę trasę można pokonać w 2-3 godziny” - napisał w mediach społecznościowych.

Szef ukraińskiego rządu zapewnił, że przewożenie pacjentów samolotami będzie odbywało się ze ścisłym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa.

„Dla pacjentów w ciężkim stanie liczy się każda godzina. Naszym zadaniem jest zapewnić im jak najszybszy dostęp do niezbędnej pomocy medycznej. Planujemy uruchomić ten system do końca roku” - oświadczył.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

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