Zmiana w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Wznawiają specjalne loty

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Ukraińskie władze podjęły decyzję o wznowieniu lotniczej ewakuacji medycznej maszynami należącymi do Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ma to znacząco skrócić transport pacjentów m.in. do szpitali za granicą.

Przestrzeń powietrzna nad Ukrainą dla lotów cywilnych jest zamknięta od początku pełnoskalowej wojny, rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 roku.

„Wznawiamy lotniczą ewakuację medyczną pacjentów z wykorzystaniem statków powietrznych Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Rząd zatwierdził zasady organizacji takich przewozów” - poinformował w piątek premier Ukrainy Serhij Korecki.

Zaznaczył, że dziś, ze względu na zamkniętą przestrzeń powietrzą, transport naziemny pacjentów, którzy wymagają pilnej opieki specjalistycznej, trwa kilkanaście godzin.

„Obecnie, na przykład, przejazd z Charkowa do centrum ewakuacyjnego w Rzeszowie może zająć 15-16 godzin. Drogą powietrzną tę trasę można pokonać w 2-3 godziny” - napisał w mediach społecznościowych.

Szef ukraińskiego rządu zapewnił, że przewożenie pacjentów samolotami będzie odbywało się ze ścisłym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa.

„Dla pacjentów w ciężkim stanie liczy się każda godzina. Naszym zadaniem jest zapewnić im jak najszybszy dostęp do niezbędnej pomocy medycznej. Planujemy uruchomić ten system do końca roku” - oświadczył.