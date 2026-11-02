Zmasowany cyberatak na Rosję. Hakerzy przejęli aplikację ostrzegawczą i zdobyli ważne dane

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Rosja na celowniku hakerów. Nad ranem rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało o "zmasowanym cyberataku" na mobilną aplikację ostrzegającą ludność cywilną o atakach dronów i innych zagrożeniach. Z kolei w niedzielę rosyjski dziennik „Kommiersant” przekazał, że białoruscy hakerzy włamali się na stronę rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat). Według hakerów, udało im się zdobyć informacje dotyczące strat rosyjskiej armii w Ukrainie.

„Uwaga! Aplikacja mobilna ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Rosji stała się celem zmasowanego cyberataku, który umożliwia atakującym rozpowszechniać fałszywe informacje wśród ludności” – taki komunikat opublikowało rano na Telegramie rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Jak zapewniono w komunikacie, „prowadzone są obecnie prace w celu usunięcia skutków ataku i przywrócenia normalnego funkcjonowania aplikacji”.

„Nikt nie uniknie odpowiedzialności”

Z kolei wczoraj rosyjski dziennik „Kommiersant” informował, że białoruscy hakerzy włamali się na stronę rosyjskiej Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat). Do włamania doszło w nocy z soboty na niedzielę. Na stronach Rosstatu pojawił się napis w języku białoruskim: „Nikt nie uniknie odpowiedzialności”, a także logotypy grup hakerskich Białoruscy Cyberpartyzanci oraz Silent Crow. W niedzielę rano strona agencji zaczęła znów działać.

Grupa Silent Crow przyznała się do włamania. Twierdzi, że zniszczyła wewnętrzną infrastrukturę informatyczną Rosstatu. Jak przyznali hakerzy, udało im się również zdobyć informacje dotyczące strat osobowych rosyjskiej armii podczas wojny przeciwko Ukrainie. Rosstat potwierdził, że doszło do ataku, jednak zaprzeczył, jakoby w jego wyniku miały wyciec dane.

Takich strat Rosja jeszcze nie miała. Silne uderzenie Ukraińców Ukraińska armia zadała Rosjanom w październiku rekordowe straty – poinformował w niedzielę na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ciągu miesiąca Rosjanie mieli stracić mniej więcej tylu żołnierzy, ile liczy populacja rosyjskiej…

Atak na ukraiński system ostrzegania ludności

Z kolei w niedzielę wieczorem dowództwo ukraińskich sił powietrznych poinformowało, że system ostrzegania ludności przed atakiem powietrznym „został zhakowany przez wroga”. Mieszkańcy dostawali m.in. ostrzeżenia, że Kijów i inne rejony Ukrainy mogą być zaatakowane bronią nuklearną i chemiczną oraz, że istnieje zagrożenie walkami ulicznymi. Aplikacja została już naprawiona.